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飛越4700公里 全球瀕危諾氏鷸連續11年將軍濕地現蹤

中央社／ 台南12日電

東北季風增強，台南沿海濕地陸續迎來南遷度冬候鳥；台南市野鳥學會人員日前在將軍濕地發現全球瀕危鳥種諾氏鷸，這是2016年首次記錄以來，諾氏鷸連續11年在將軍濕地現蹤。

台南鳥會人員日前在將軍濕地進行例行環境巡守及鳥類調查時，發現諾氏鷸（Tringa guttifer）身影，初估從北方南遷至將軍濕地度冬，飛行距離約4700公里，也凸顯將軍濕地在東亞-澳大利西亞候鳥遷徙路線的重要地位。

台南鳥會今天指出，將軍濕地2016年起，每年都記錄到諾氏鷸，過去多數年度以單隻個體紀錄為主，推測可能是同一隻諾氏鷸持續返回這片濕地度冬。但目前無足夠證據確認是否為同一個體。

台南鳥會人員說，將軍濕地重要性不僅止於諾氏鷸，這片從昔日鹽田轉變而成的濕地，也是許多國際受脅水鳥重要停棲及度冬場所，過去曾記錄到全球極危（CR）的琵嘴鷸、瀕危（EN）的大濱鷸、黦鷸，及易危（VU）的黑面琵鷺與黑嘴鷗等珍稀鳥類，紅腹濱鷸、大杓鷸等其他紅皮書受脅鳥種，也會利用這片濕地覓食休息。

此外，將軍鹽田今年1月更接連記錄到全球易危的遺鷗及全球極危的琵嘴鷸。其中琵嘴鷸左腳配戴淺綠色88號足旗，曾於2019年在俄羅斯繁殖地被繫放，並在不同年度多次出現於七股、將軍一帶。

根據2023年度調查成果，七股將軍鹽田全區共記錄112種鳥類、9萬4701隻鳥兒，包含多種法定保育類及紅皮書受脅鳥種，顯示這片大面積鹽田濕地具有高度生物多樣性與保育價值。

台南鳥會表示，候鳥保育不能只著重於單一鳥種，應從濕地生態系出發，維持不同水深、泥灘及覓食環境，讓水鳥找到適合利用棲地，尤其對諾氏鷸這類長距離遷徙、族群數量稀少的鳥種，遷徙路線每一處重要濕地保存，都可能影響牠們能否順利完成漫長遷徙旅程。

諾氏鷸是台灣第一級保育類野生動物，並被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危（Endangered, EN）物種，是全球數量極稀少的遷徙性水鳥之一。

諾氏鷸主要在俄羅斯遠東地區繁殖，秋季沿著東亞沿海地區南遷至東南亞等地度冬。諾氏鷸偏好利用河口、潮間帶及沿海泥灘等濕地環境，覓食小型甲殼類及其他底棲無脊椎動物，但因遷徙路線沿海濕地持續面臨開發、棲地流失及人為干擾，族群生存面臨嚴峻挑戰。

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