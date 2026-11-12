柳營代天院王船亮相 北門三寮灣東隆宮王船今開光點眼

3年1科的台南柳營代天院王醮將登場，廟方斥資150萬元打造的王船今首度亮相，造型華麗醒目。無獨有偶，鄰近北門三寮灣東隆宮睽違12年王船醮今也安排隆重開光點眼儀式，熱鬧可期。

柳營代天院相關醮典時程就緒，本月13日至15日舉辦代天巡狩文化論壇暨民俗工作坊，17日王船開光出廠，25日凌晨送王燒王船。

廟方今由主委盧朝仁率領執事人員向外公布歷經40天由王船師傅林文柱、王船彩繪師曹天助所打造的王船，仍保留傳統粉線工法，船首十二生肖則由彩繪師陳志文直接以鉛筆勾勒。仿照民國43年時王船造型，該船曾於44年登上美國時代雜誌，具有古代水師戰船的砲孔、大砲等配置，外型相當華麗、鮮豔，王船規格長40尺5寸、船枮長13尺5寸3，船腹寬12尺、中桅36尺、前梶25尺、後梶17尺。

北門三寮灣東隆宮今辦理王船開光點眼科儀，副市長姜淋煌、國民黨台南市長候選人謝龍介等人與會，三寮灣東隆宮15日王船出廠，造價200萬元，下月5日赴屏東東港請王，9日下午2時45分起錠出帆，5時30分送王燒王船，恭送溫府千歲遊天河。

據悉，三寮灣東隆宮本科王船由在地知名藝術家曾進成老師操刀彩繪。這不僅是曾進成老師的最後一艘王船作品封筆之作，更在彩繪技術上取得重大突破巧妙結合了3D立體視覺工法，將威嚴的「星宿天神」與台灣沿海豐富的港灣漁產生物立體呈現，打破傳統平面彩繪框架。

柳營代天院王船曾於1955年登上美國時代雜誌，具有古代水師戰船的砲孔、大砲等配置，外型相當華麗、鮮豔，記者謝進盛／攝影

3年1科的台南柳營代天院王醮將登場，地方各界與會。記者謝進盛／攝影