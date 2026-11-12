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見證台灣糖業歷史 日治台南鹽水港實驗室修復開工

中央社／ 台南12日電

日治台南市歷史建築「原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室」今天啟動修復，這棟當地人稱為「紅樓」的2層樓磚造建築，見證台灣糖業試製全台首批耕地白糖輝煌歷史。

「原鹽水港製糖株式會社岸內製糖所實驗室」位於鹽水區岸內影視基地，修復工期540個日曆天，發包金額新台幣3668萬3000元，今天開工，預定民國117年5月竣工。

南市府副秘書長葉澤山指出，鹽水港製糖株式會社是全台首家由台灣人創立的製糖會社，實驗室則成功研發第一批耕地白糖，製糖技術領先，不僅是台灣糖業與技術發展重要里程碑，更見證地方產業經濟發展脈絡。

市府說明，這棟實驗室「紅樓」建築充滿獨特歷史層次與建築美學。外牆可見精緻紅磚砌法、拱圈裝飾、水平與弧形線段組成門窗飾帶、及女兒牆疊澀線腳，內部更保留日治引進西方先進技術「I型鋼樑配合混凝土」樓板工法。

此外，建築外牆清晰可見戰爭毀損而由台糖整修、增建痕跡，東側也保留原製糖工場紅磚拱門與鋼筋混凝土柱遺構，新舊交錯建築細節宛如一部立體建築史書，極具文化觀賞與教育價值。

修復工程將在尊重歷史真實性與結構安全、不破壞歷史風貌前提下，完善補強建物結構、屋頂與防水層更新，細緻修復風化清水磚牆、拱門及歷史木門窗等，完整保存日治明治時期工業營建技術，讓人重溫充滿故事的百年糖業地景。

修復 實驗室 台南

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