2026台南資訊月11/20登場 共創AI時代

台南市長黃偉哲今天宣布，2026台南資訊月11月20日起一連4天在大台南會展中心登場，以共創AI時代為主題，結合科技展示、AI應用、論壇及互動活動。

黃偉哲指出，台北電腦展是台灣規模最大電腦展覽，台南資訊月則讓南部民眾也能接觸最新科技，掌握發展趨勢，近距離認識科技成果。

黃偉哲表示，AI及數位科技應融入日常生活，協助公部門提升服務品質與行政效率，也讓民眾生活更便利，企業營運及生產更有效率，讓不同需求使用者找到適合科技應用與解決方案。

市府說明，2026台南資訊月結合AI科技、智慧生活應用、科技論壇及互動活動，市府也設置主題館，呈現地方產業數位轉型、智慧交通、數位觀光、智慧水務及智慧公共服務等，讓人了解科技如何提升城市治理效能與生活品質。