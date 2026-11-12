賴總統力推劉建國政見 籲集中選票選對的人

兼任民主進步黨主席的總統賴清德今天與民進黨雲林縣長參選人劉建國參拜海線廟宇，力推劉建國提出的「醫療照護、農業雙技、AI科技」政見，呼籲選民集中選票選對的人。

賴總統在劉建國陪同下，參拜虎尾持法媽祖宮等廟宇時，細數劉建國爭取的雲林重大建設，包括國家高齡醫學暨健康福祉研究中心、國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區擴院經費等，雲林醫療資源再升級，打造醫療照護產業。

賴總統表示，劉建國要讓農業大縣雲林升級為「農業科技大縣」，同時推動人工智慧（AI）科技園區，引入高科技產業動能。

賴總統說，雲林兒子劉建國與中國國民黨雲林縣長參選人、雲林女兒張嘉郡，手心手背都是肉，但仍要比誰對雲林有貢獻。劉建國這一路靠大家支持才有現在成就，反觀競選對手家族輪流執政，觀感不佳。

賴總統表示，雲林是民主聖地，民主是「人民作主」，唯有劉建國當選才代表雲林鄉親當選，呼籲選民集中選票選對的人。