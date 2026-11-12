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影／新營民治中心公務員少6成邊緣化加劇 議員蔡育輝轟賴清德騙子

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營民治市政中心公務員少6成邊緣化加劇，市議員蔡育輝今砲轟時任市長的賴清德總統是騙子。記者謝進盛／攝影
台南新營民治市政中心公務員少6成邊緣化加劇，市議員蔡育輝今砲轟時任市長的賴清德總統是騙子。記者謝進盛／攝影

台南市政府新營民治市政中心公務員銳減，估計縣市合併迄今人數已少掉6成，國民黨市議員蔡育輝今批評市府漠視，賴清德總統任南市市長時更不重視溪北，強調將持續扮演大新營區守護者，捍衛居民權益。

蔡育輝今中午在新營服務處開「捍衛雙行政中心 拒絕邊緣化」記者會，蔡表示，民治市政中心在99年底南縣市合併時員工逾1500人，最新數字僅剩900多人，一來一往迄今已減少6成，減少幅度相當驚人。

他指出，縣市合併迄今大新營區人口銳減2萬7619人之多，其中固然有生育率減少的國安因素，但大新營區人口遷出始終遠高於遷入才是主因，第一選區市議員席次由6席減為5席。蔡育輝表示，數十年來台南市皆由民進黨執政，自己身為第一選區國民黨唯一的一席議員，更是戰戰兢兢。

蔡育輝指出，每到選舉他就飽受流言攻擊，自己長期打擊不法，如揭發農田被非法掩埋爐碴廢棄物、光電板汙染環境、長照、體育運動場館等諸多弊案，雖然被某些人視為「眼中釘」，但從不畏懼。

蔡育輝更指出，溪北長期被邊緣化、漠視，尤其賴清德總統在台南市長任內，對溪北尤其大新營地區政見如台糖新營糖廠活化、鐵路高架化幾乎都沒兌現；尤其，新營糖廠規畫為動漫園區，賴是最大騙子。

蔡育輝也提出成功爭取實施65歲以上長者免繳健保費等政績，這次爭取連任，他除要求市府確立民治市政中心的地位且不減少公務員人數，並再提出爭取設立第四期柳營科技工業區及後壁科學園區、擴建蘭花生技園區、打造友善高齡城市、65歲以上長者敬老卡每月挹注1千元生活消費、重陽節敬老金至少3000元、活化台糖新營總廠土地帶動就業與觀光發展等政見。本月22日下午3時將在新營新民國小對面與國民黨台南市長候選人謝龍介共同舉辦聯合政見說明會，當天也會請謝龍介親簽兌現承諾書。

台南新營民治市政中心公務員少6成邊緣化加劇，市議員蔡育輝今砲轟時任市長的賴清德總統是騙子。記者謝進盛／攝影
台南新營民治市政中心公務員少6成邊緣化加劇，市議員蔡育輝今砲轟時任市長的賴清德總統是騙子。記者謝進盛／攝影

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