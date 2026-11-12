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注意！南市淨零新制今上路 上千家旅宿不得免費提供一次性備品

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市淨零自治條例旅宿業新制上路，首日稽查全數合格。圖／台南市環保局提供
台南市淨零自治條例旅宿業新制上路，首日稽查全數合格。圖／台南市環保局提供

台南市淨零永續城市管理自治條例新制首日上路，依規定旅宿業者自不得免費提供一次性個人衛生用品。為協助業者順利接軌新制，環保局攜手觀旅局持續加強政策宣導及訪視輔導，今天新制上路首日出動專案稽查小組，查核觀光旅館及一般旅館等30家業者，均未發現違規情形，顯示業者已逐步落實一次性備品減量政策。

環保局長許仁澤指出，依自治條例規定，自今年11月12日起，台南市轄內近1140家旅宿業者不得免費提供一次性個人衛生用品，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽。業者可選擇不提供上述備品，或改以付費方式提供，並須於營業場所明顯處標示各項用品售價，讓消費者清楚了解相關資訊。多數業者也已透過官網及社群平台事先公告備品提供情形，協助旅客做好出遊準備。

新制上路初期，為加強宣導，環保局11月20日起一連4日，到「2026大台南國際旅展」大台南會展中心辦理一次用旅宿用品減量宣導活動，並於11月21日（周六）及22日（周日）下午1時至5時，舉辦源頭減量知識大挑戰，透過趣味搶答方式，讓民眾在遊戲中輕鬆學習環保知識，還有機會獲得自助餐券或住宿券等多項好禮!歡迎民眾踴躍參與，逛旅展、學環保、拿好禮。

市長黃偉哲提醒市民朋友及來台南旅遊的旅客，養成自備盥洗用品的習慣，除了降低一次性用品使用量，也能兼顧個人衛生與生活品質，共同打造低碳、永續的宜居城市。

台南市淨零自治條例旅宿業新制上路，首日稽查全數合格。圖／台南市環保局提供
台南市淨零自治條例旅宿業新制上路，首日稽查全數合格。圖／台南市環保局提供

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