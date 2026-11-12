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台南東區大型車死傷事故今年迄今41件 分局祭活動地磅不定期專案稽查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第一分局統計，今年迄今轄內發生40件大型車受傷事故，比去年同期增加11件，死亡事故則有1件。圖／民眾提供
台南市警第一分局統計，今年迄今轄內發生40件大型車受傷事故，比去年同期增加11件，死亡事故則有1件。圖／民眾提供

台南市警第一分局統計，今年迄今轄內發生40件大型車受傷事故，比去年同期增加11件；死亡事故則有1件，發生於3月18日中華東路陸橋，分局今天聯合交通警察大隊，以活動地磅在台南東區大型車往來頻繁路段執行攔查，今年1月迄今已舉發大型車違規400件。

分局指出，大型車車體龐大、煞車距離長，若超載，可能增加煞車不及或翻覆風險；今天的專案勤務設置於台南監理站道路，針對疑似超載車輛機動攔停、過磅，也持續查察載運木料及工程廢料車輛是否依規定覆蓋、綑紮貨物，勤務期間未發現大型車違規。

警方統計，今年1月迄今已舉發大型車違規400件，以違規停車190件最多，其次是未申請路權92件、超載70件，另有闖紅燈17件、轉彎未依規定14件、不遵守標誌行駛10件及其他違規7件。一分局表示，除路面稽查，也前往運輸公司宣導車輛管理及交通安全。

台南東區中華東路陸橋交通流量大，橋的西端上橋處去年9月發生女騎士再與大車擦撞身亡，3月18日西端下橋處車道再發生砂石車輾斃男騎士；分局表示，去年大型車死亡事故1件，今年迄今1件，大型車受傷事故40件，比去年同期增加11件。

分局提醒，機車騎士行經陸橋等路幅窄縮路段，應留意大型車視野死角與轉彎內輪差，避免與大型車並行，並保持安全距離；將持續不定期規劃專案稽查，呼籲大型車駕駛應落實自主管理，確保設備正常運作。

台南市警第一分局統計，今年迄今轄內發生40件大型車受傷事故，比去年同期增加11件，死亡事故則有1件。圖／民眾提供
台南市警第一分局統計，今年迄今轄內發生40件大型車受傷事故，比去年同期增加11件，死亡事故則有1件。圖／民眾提供

台南 東區 機車騎士

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