奇美博物館聖誕周末熱鬧回歸 世紀大派對閃耀台南

萬眾期待的奇美博物館「聖誕周末」盛大回歸，將於12月12日起連續兩個周末登場。今年以「世紀大派對」為主題，呼應大英博物館特展-「埃及之王：法老」，由聖誕老公公化身派對主人，邀請神祕嘉賓「法老」，展開一場跨越時空的熱鬧慶典。

全程近百場活動串聯不同年代，從經典復古一路延伸到現代潮流。除了大小朋友最愛的聖誕大舞會、上百攤異國聖誕市集及人氣戶外星光電影，更有豐富的音樂、舞蹈表演。歡迎大家前來體驗這場藝術、音樂、美食兼具的佳節派對。預售票即日起開賣。

為迎接聖誕周末，備受矚目的拍照打卡熱點、13米高的「幸福聖誕樹」已率先登場為活動暖身。層層向上延伸的樹身，承載對未來的無限想望與祝福；藍色裝飾元素象徵古埃及天空與尼羅河，代表生命、宇宙與重生。底座則以金色與古埃及象形文字堆疊點綴，閃爍耀眼光芒，祈願新的一年充滿希望。

今年聖誕周末由聖誕老公公擔任派對主人，帶來內容豐富的「世紀大派對」，匯聚各時代音樂及舞蹈接力登場。音樂節目橫跨鋼琴、豎琴、打擊樂、爵士樂和人氣DJ電音派對；舞蹈演出包括充滿異國風情的埃及旋轉舞、西洋劍展演、輕快搖擺舞與華麗芭蕾等。第二周活動更將推出全新的羅馬士兵互動遊行（12/19），並邀請「大阪關西學院千里國際學校弦樂團」快閃演出（12/20），為派對增添驚喜亮點。

此外，戶外星光電影則精選多部適合親子同樂的熱門大片，如《超級瑪利歐銀河電影版》、《動物方城市2》、《聖誕快遞》、《博物館驚魂夜3》等接力放映。

目不暇給的節目演出之外，現場亦設有大小朋友能動手畫畫的「快閃美術館」，以及聖誕周末限定紀念章與旋轉木馬。聖誕老公公也將在館內外出沒陪伴大家，帶著法老與好朋友們舉辦多場見面會，並邀請民眾在廣場中的聖誕大舞會共舞。

而每屆擠滿人潮的聖誕市集，今年共有逾百家風格攤位參與，從烤雞、熱紅酒、肉桂捲、煙囪捲等佳節美食與歐式點心，到沙威瑪、墨西哥捲等各國特色料理，讓民眾一口嘗遍世界美味。現場也有多攤精緻蔬食，無論是肉食愛好者或蔬食主義者都能大飽口福。

展覽部分，則搭配奇美「埃及年」推出一站式古埃及文明體驗。年度特展《埃及之王：法老》呈現280件大英博物館珍貴文物，為歷年埃及法老文物來台規模之最，以七大主題探索法老多元角色；VR沉浸式探險《消失的法老》只要戴上裝置，就能穿越時空走進金字塔、登上塔頂，前往古埃及冒險。

此外，常設展將配合聖誕周末活動免費開放，並特別規劃動物廳「王者之姿」主題導覽，帶領觀眾認識不同物種歷經生存競爭，演化出各具特色的本領。