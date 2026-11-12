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台南購物節破40億！再加碼文化專屬抽 逛古蹟、買文創抽好禮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2026台南購物節推出「文化專屬抽」，自11月15日起至明年2月15日，民眾只要到指定文化場域、古蹟專賣店消費，完成發票或收據登錄，即可取得專屬抽獎資格。圖／台南市經發局提供
2026台南購物節推出「文化專屬抽」，自11月15日起至明年2月15日，民眾只要到指定文化場域、古蹟專賣店消費，完成發票或收據登錄，即可取得專屬抽獎資格。圖／台南市經發局提供

2026台南購物節買氣持續升溫，消費登錄金額正式突破40億元大關。台南市政府再推出「文化專屬抽」，自11月15日起至明年2月15日，民眾只要到指定文化場域、古蹟專賣店消費，完成發票或收據登錄，即可取得專屬抽獎資格，獎項包括虎爺造型毛巾組、孔廟智慧牛玩偶及台南特色錫器工藝品等，鼓勵民眾消費之餘走訪古蹟、體驗府城文化。

經發局長張婷媛表示，這次與文化局合作推出文化專屬抽，將購物節抽獎機制延伸至文化場域及特色店家，讓民眾在消費之餘支持在地文創產業。活動期間，民眾到指定台南市文化場域或古蹟專賣店特約店消費，並至2026台南購物節官方網站完成會員註冊及發票、收據登錄，符合規定即可參加抽獎，獎品包括虎爺造型毛巾組、隨行包、帽子及T恤組合、孔廟智慧牛玩偶，以及錫製淨水攪拌棒、湯匙及甜滿滴禮盒等。

市府也將年底文化活動納入購物節觀光行銷，包括德陽艦IP展、蕭壠藝陣館全新開幕、林百貨府城摩登大遊行、億載金城「150億齊聚聚」主題廣場、奇美博物館聖誕市集，以及水交社文化園區「森誕小村」主題市集，並串聯安平古堡、赤崁樓、億載金城、安平樹屋及延平郡王祠等古蹟，吸引民眾深入探索台南。

市長黃偉哲表示，購物節不只是鼓勵消費，更希望串聯百貨量販、在地商圈、特色店家及觀光文化資源，將消費人潮帶進城市各個角落。市府已陸續推出商圈祭、旅宿消費加碼抽、百貨量販加碼抽及水電費加碼抽，擴大民眾參與。

另外，第二場「月月抽暨好禮嘉年華」將於11月29日登場，結合台南好禮展售、表演活動及限量文化好禮兌換，民眾只要於指定百貨或活動現場市集累計消費滿1000元，並完成購物節會員註冊及雲端發票載具綁定，即可依現場活動規定兌換一份台南文化精美小禮。

古蹟 文創 台南 文化

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