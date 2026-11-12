嘉義六腳鄉兒童遊戲場完工啟用 斥資2200萬元打造彈跳床、攀爬網

嘉義縣六腳鄉新增兒童遊戲場，縣府利用蒜頭國小圖書館北側空間改造，投入工程經費2200萬元，今年4月13日開工，11月5日提前完工。縣長翁章梁今天視察公園設施，園區設有攀爬網、彈跳床及山丘滑梯等，結合兒童遊具、運動設施及長輩休憩，打造全齡互動空間。

建設處表示，六腳鄉遊戲場規畫多樣化遊具，包括體能攀爬網、山丘滑梯、擺盪大索及彈跳床，也設有幼兒滑梯、搖搖設施與四人蹺蹺板，滿足不同年齡層孩童的遊戲需求。園區也設置洗手洗腳池、塗鴉牆、戶外乒乓球桌及體健設施，並利用天然樹蔭規畫長輩運動空間。

建設處指出，為提升遊戲場使用安全，工程拆除原有水泥邊緣及老舊設施，增設礫石緩衝區和彩色地墊，並更新電動遮陽網，配置照明及遊戲場專用監視系統，兼顧遊戲安全與夜間使用需求，讓孩子遊玩之餘，長者也能舒展筋骨，打造老少皆宜的休憩環境。

翁章梁說，嘉義縣持續推動「一鄉鎮一特色公園」，若市中心缺乏合適空間，便與學校合作，在校園內設置開放式遊戲場，目前義竹、番路、鹿草及六腳等地，都有結合校園空間打造的公園，並非校園專屬設施，除上課時間外，下課後及周末假日都歡迎民眾使用。

嘉義縣六腳鄉兒童遊戲場新建工程完工，設置體能攀爬網、山丘滑梯、擺盪大索及彈跳床等遊憩設施。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣六腳鄉兒童遊戲場新建工程完工，設置體能攀爬網、山丘滑梯、擺盪大索及彈跳床等遊憩設施。圖／嘉義縣政府提供