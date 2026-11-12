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陸軍爆破拆舊橋 軍民攜手助改建白河頭前溪橋
陸軍第八軍團指揮部五四工兵群、台南市政府工務局聯手推動白河區南86線頭前溪橋改建工程，今上午聯手爆破拆橋，一舉達成順利拆橋與提升部隊實戰經驗的雙重目標。
工務局表示，今爆破作業時間為上午9時30分至10時30 分，作業前已於周邊路口設置告示牌並加強宣導。而頭前溪橋改建工程係依據丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例爭取中央補助推動。原有橋梁原長40.6公尺、寬6.2公尺，改建後將拓寬延伸為長100公尺、寬8公尺，工程總經費達1億6100萬元，其中，中央特別預算補助9551萬1000元，預計117年1月完工。
陸軍第八軍團指揮部指出，本次配合台南市政府工務局拆橋作業，由54工兵群結合部隊實戰訓練執行頭前溪橋爆破任務。透過「實兵、實物、實地」專業操作，有效精進工兵部隊爆破技能與實務經驗。
工務局指出，新橋完工後，不僅能顯著提升水利防災與防洪效能、降低區域淹水風險，更能強化在地交通安全與路網功能，打造兼具民生需求與區域韌性的重要基礎建設。
記者謝進盛／翻攝
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