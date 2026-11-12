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支持身障者就業 雲嘉南庇護工場14日藍晒圖開市 消費抽好禮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於14日（周六）下午在台南藍晒圖文創園區舉辦「愛無限樂市集」，輔導的8家庇護工場設攤，邀民眾一起做公益，用消費支持身心障礙者就業。圖／雲嘉南分署提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於14日（周六）下午在台南藍晒圖文創園區舉辦「愛無限樂市集」，輔導的8家庇護工場設攤，邀民眾一起做公益，用消費支持身心障礙者就業。圖／雲嘉南分署提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將於14日（周六）下午在台南藍晒圖文創園區舉辦「愛無限樂市集」，邀集8家轄內分署輔導有成的庇護工場設攤，展售各具特色的優質商品，民眾消費集點還有機會抽中知名品牌負離子吹風機、電烤箱等獎品，邀請民眾一起做公益，用消費支持身心障礙者就業。

8家庇護工場包括吉茂專業庇護工場、小品食光烘培庇護工場、蓮心園庇護農藝工場、再耕園保康清潔隊、嘉義縣身心障礙者聯合會庇護工場、Happiness咖啡館、糧莘庇護農場及慶餘庇護農場，展售品項豐富多元，從文創商品、麵包甜點、二手循環商品、茶葉禮盒，到一口酥、水果辣椒醬禮盒、黑金紅藜茶及辣木人蔘料理包等。

另邀請穀粒禾禾身心關懷協會及永華社區復健中心2家精神康復者支持單位共襄盛舉，展售鹽焗腰果與蝦餅，讓民眾一次選購多樣特色好物，以消費支持身心障礙者的就業與復元。

當天還有南區天籟合唱團、小丑互動秀及夢幻泡泡秀等精彩舞台表演，並規畫AI互動遊戲與消費集點活動，活動當天民眾只要於市集消費滿100元即可集1點，集滿3點就能抽好禮1份或集滿5點兌換摸彩券1張，有機會抽中負離子吹風機、電烤箱、多功能快煮鍋、體脂計與微電腦遙控直立循環風扇等多項獎品。

雲嘉南分署長柯秀燕表示，目前雲嘉南地區共有26家庇護工場，為協助庇護工場穩定營運、拓展商品銷售通路，勞動部除提供租金及人事費用補助外，每年提供20萬元行銷費用，協助庇護工場推廣特色商品，提升市場能見度；並透過舉辦庇護工場成果展售活動，讓民眾認識庇護工場的多元產品，讓身心障礙學員的努力與學習成果被更多人看見，促進庇護性就業的永續發展。

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