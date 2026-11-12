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嘉義縣義竹消防分隊新廳舍啟用 投入7064萬元融入鴿笭意象

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，工程總經費投入7064萬元，打造地上3層樓建築物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，工程總經費投入7064萬元，打造地上3層樓建築物。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局第一大隊義竹分隊廳舍老舊，地基不穩定，縣府爭取前瞻計畫新建廳舍，投入工程總經費7064萬元，內政部消防署副署長簡萬瑤、嘉義縣長翁章梁今天參加落成啟用典禮，打造地上三層建築物，總樓地面積836.22平方公尺，外觀融入義竹鴿笭文化意象。

翁章梁說，義竹消防廳舍經景觀審議委員會多次討論，既然縣府提出檢討就要負責，包括說好要修改但最後沒改，縣府支出2600多萬元，工程歷經一波三折，工期也有延宕，在消防局長蔡建安努力下，排除很多困難，建築物融入新的建築理念和設備，盼讓消防弟兄有更好空間。

簡萬瑤說，今年6月參加新港消防廳舍落成，接續義竹消防廳舍也落成，起初動土時發現地基有問題，並將景觀朝向科技化、現代化設計，縣府二話不說增加後續工程費用，消防署將持續全力支持全台消防廳舍新建、改建及耐震補強，鼓勵各縣市把握時機爭取經費。

義竹鄉長黃政傑說，工程動工至今日啟用共900天，施工過程中讓人難以預料，開挖後才發現地下有一些東西是當初沒料想到的，感謝縣府及議會支持，將該做的事情都做好，新廳舍落成打造義竹新意象，建築景觀融入義竹鄉鴿笭文化，也能讓消防弟兄有更舒適空間。

嘉義縣義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，建築物外觀融入義竹鴿笭文化意象。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，建築物外觀融入義竹鴿笭文化意象。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，工程總經費投入7064萬元，打造地上3層樓建築物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，工程總經費投入7064萬元，打造地上3層樓建築物。記者黃于凡／攝影

嘉義縣義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，義竹鄉長黃政傑（左起）、嘉義縣長翁章梁、消防署副署長翁萬瑤、嘉義縣消防局長蔡建安剪綵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，義竹鄉長黃政傑（左起）、嘉義縣長翁章梁、消防署副署長翁萬瑤、嘉義縣消防局長蔡建安剪綵。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁 內政部

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