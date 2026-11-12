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台南佳里第三聯合活動中心今動工 拚後年底完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南佳里第三聯合活動中心今天動工，力拚後年底完工。記者謝進盛／翻攝
台南佳里第三聯合活動中心今天動工，力拚後年底完工。記者謝進盛／翻攝

地方爭取多時的台南市佳里區第三聯合活動中心今上午舉行動土典禮，將興建地上2層建築，基地還刻意保留1株4層樓高的芒果樹，完工後將成為附近居民休憩多元功能場所。

佳里區因市區空間不足，包括東寧、忠仁、六安、鎮山、南勢、文新、安西、建南里等八里共同使用聯合活動中心，居民素為集會、宴客需求所苦，為此市府陸續完成六里活動中心、第二聯合活動中心後，並購得在光復路上農田水利署轄管農田水利設施專用區，經民政局核定經費辦理都市計畫個案變更，去年5月由都發局發布實施。

該活動中心基地位於佳里區光復路上，往北約30公尺可接忠孝路。經市府投入5000萬元，規畫興建地上2層建築，總樓地板面積約825.85平方公尺，經完成相關作業，南市府今舉行動土儀式，副市長姜淋煌、民政局長李芳林、佳里區長洪聰發、市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭及里長們與會。典禮特別安排婆婆媽媽太鼓隊表演，工程預計後年底完工。

姜淋煌表示，公共建設除滿足地方硬體設施需求，更重要的是提供居民良好的生活及交流環境。佳里地區隨著人口發展及社區活動需求增加，透過第三聯合活動中心新建工程，將進一步擴充公共活動空間，讓里民能有更便利的場所參與社區活動，也讓公共資源發揮更大效益。

洪聰發表示，未來除供里民集會、社區活動、社區關懷據點、教學休閒等多元複合公共服務，並兼具災防備援功能，基地內有一株四層樓高的老芒果樹將會原地保留，期待未來能充分發揮服務功能。

台南佳里第三聯合活動中心今天動工，力拚後年底完工。記者謝進盛／翻攝
台南佳里第三聯合活動中心今天動工，力拚後年底完工。記者謝進盛／翻攝

台南佳里第三聯合活動中心今天動工，力拚後年底完工。記者謝進盛／翻攝
台南佳里第三聯合活動中心今天動工，力拚後年底完工。記者謝進盛／翻攝

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