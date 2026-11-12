高腳屋造型好吸睛 斥資3.3億安南全民運動館竣工 預計12月中旬啟用

地方期待已久的台南安南區指標性工程「安南全民運動館」今竣工試運轉，由市長黃偉哲前往「開箱」，該場館以「高腳屋」為概念，融合在地台江文化與滯洪池景觀設計，不僅是運動設施，更兼具文化意象與環境共生的城市地標，預計12月中旬正式啟用。

黃偉哲表示，安南全民運動館由中央補助及市府投入共約3.3億元興建，感謝建築師及工程團隊在有限資源下，打造兼具美感與實用性的場館，相信未來可結合周邊空間增設活動設施，提供九份子及安南區民眾使用，成為地方重要的運動與休閒據點。

體育局指出，安南全民運動館提供羽球、籃球、體適能訓練及多元課程等服務，是台南第2座公有運動場館，建築物則以「高腳屋」為設計概念，在滯洪河道兩邊各興建場館，再以空橋橫跨連接，融入「扛厝走溪流」台江歷史文化意象，也是全台唯一高腳屋造型的運動場館。

體育局也說，場館除提供羽球、籃球、體適能訓練及多元課程使用外，也設有瑜伽教室、韻律教室及多功能教室等，可滿足不同年齡層市民的運動需求；場館目前已竣工，正進入營運整備階段，委外營運廠商將進場辦理設備整備、服務流程規畫及相關工作，預計12月中旬可正式啟用。

地方期待已久的台南安南區指標性工程「安南全民運動館」今竣工試運轉，市長黃偉哲今與多位貴賓、地方鄉親一同前往「開箱」。記者萬于甄／攝影

安南全民運動館今竣工試運轉，預計12月中旬啟用。記者萬于甄／攝影

安南全民運動館將提供羽球、籃球、體適能訓練及多元課程等服務，是台南第2座公有運動場館。記者萬于甄／攝影