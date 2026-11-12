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宗博館攜醫院助失智長者看展　減輕家屬照顧壓力

中央社／ 新北12日電

天主教永和耕莘醫院攜手世界宗教博物館，啟動社會處方箋合作計畫，讓失智長者走出診間看展覽、聽故事，透過藝術、文化等活動保持社會連結、刺激感官，同時減輕家屬的照顧壓力。

世界宗教博物館新聞稿指出，隨著台灣邁入超高齡社會，如何讓失智長者獲得適切照顧，同時保有生活品質與社會連結，已成為重要課題。一幅畫、一件藝術品都可能喚起塵封已久的記憶。看似平凡的文化體驗，也有機會帶來感官刺激與情感交流。

社會處方箋合作簽約儀式昨天在世界宗教博物館舉行，由宗博館長馬幼娟與永和耕莘醫院院長趙嘉倫代表簽署協議。

趙嘉倫表示，治療疾病不能只依賴藥物，運動、飲食調整及社會參與同樣重要。面對失智症帶來的照護挑戰，醫療服務更應走出診間、深入社區。這次攜手世界宗教博物館，推動全台少見、結合宗教文化與醫療照護的「社會處方箋」，讓長者除了接受專業評估與治療，也能透過藝術、文化及生命教育活動，豐富日常生活、促進人際互動，獲得身心靈全方位關懷，並減輕家屬的照顧壓力。

馬幼娟說，信仰的力量在於讓人身心安頓，宗博館近年透過各種特展，從探索生死、關懷自然到尊重萬物，傳遞「靈性生態」的生命教育理念。這次攜手永和耕莘醫院，盼讓藝術成為療癒人心的媒介，為長者及家屬帶來更多支持。

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