聽新聞
0:00 / 0:00
任期倒數不到2個月 台南市政府小內閣突異動 黃偉哲回應了
任期倒數不到2個月，台南市政府小內閣今發布異動，原副市長葉澤山轉任市府副秘書長，原副秘書長殷世熙則出任參事並兼任代理副市長，引發議論。對此，台南市長黃偉哲稍早受訪表示，市長人事任用權到昨天截止，在壓線前給予優秀常任文官適度肯定與交代。
黃偉哲說，依規定自即日起至12月25日新任市長就職期間，所有人事均依法凍結，因此特別趕在昨天人事凍結前，希望給予市府優秀的常任文官適度肯定與交代，其中，葉澤山與殷世熙皆是具有深厚的文官資歷。
他提到，葉澤山對台南市政建設貢獻良多，公務歷練也相當完整，任職副市長期間具備簡任第12職等資格，此次調任簡任第13職等副秘書長，合乎體制，對其專業與表現的實質肯定；殷世熙處事老成持重，本身已具簡任第13職等資格，安排其接任參事並兼任代理副市長，是妥適的規畫。
黃偉哲強調，這項調動無論是從市政推動的實務角度，或是對優秀文官長年付出的保障與肯定來看，都是最合宜的安排。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。