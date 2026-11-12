快訊

石舫亘隱身髮廊學剪髮 離職一句「我先生要選市長」嚇到同事

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

聽新聞
0:00 / 0:00

任期倒數不到2個月 台南市政府小內閣突異動 黃偉哲回應了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府小內閣今發布異動，原副市長葉澤山與原副秘書長殷世熙互調，引發議論，對此，台南市長黃偉哲（前）稍早受訪表示，市長人事任用權到昨天截止，因此在壓線前給予優秀常任文官適度肯定與交代。記者萬于甄／攝影
台南市政府小內閣今發布異動，原副市長葉澤山與原副秘書長殷世熙互調，引發議論，對此，台南市長黃偉哲（前）稍早受訪表示，市長人事任用權到昨天截止，因此在壓線前給予優秀常任文官適度肯定與交代。記者萬于甄／攝影

任期倒數不到2個月，台南市政府小內閣今發布異動，原副市長葉澤山轉任市府副秘書長，原副秘書長殷世熙則出任參事並兼任代理副市長，引發議論。對此，台南市長黃偉哲稍早受訪表示，市長人事任用權到昨天截止，在壓線前給予優秀常任文官適度肯定與交代。

黃偉哲說，依規定自即日起至12月25日新任市長就職期間，所有人事均依法凍結，因此特別趕在昨天人事凍結前，希望給予市府優秀的常任文官適度肯定與交代，其中，葉澤山與殷世熙皆是具有深厚的文官資歷。

他提到，葉澤山對台南市政建設貢獻良多，公務歷練也相當完整，任職副市長期間具備簡任第12職等資格，此次調任簡任第13職等副秘書長，合乎體制，對其專業與表現的實質肯定；殷世熙處事老成持重，本身已具簡任第13職等資格，安排其接任參事並兼任代理副市長，是妥適的規畫。

黃偉哲強調，這項調動無論是從市政推動的實務角度，或是對優秀文官長年付出的保障與肯定來看，都是最合宜的安排。

黃偉哲 內閣 台南

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃偉哲卸任前市府人事異動！副市長、副祕書長職務互調

台南公車路網重整後運量增五成 黃偉哲：再添61輛電動公車

行政繁重…助學校留才 未納國小惹議

杜絕哄抬…防沙拉油之亂 台南查囤貨

相關新聞

宗博館攜醫院助失智長者看展　減輕家屬照顧壓力

天主教永和耕莘醫院攜手世界宗教博物館，啟動社會處方箋合作計畫，讓失智長者走出診間看展覽、聽故事，透過藝術、文化等活動保持...

任期倒數不到2個月 台南市政府小內閣突異動 黃偉哲回應了

任期倒數不到2個月，台南市政府小內閣今發布異動，原副市長葉澤山轉任市府副秘書長，原副秘書長殷世熙則出任參事並兼任代理副市長，引發議論。對此，台南市長黃偉哲稍早受訪表示，市長人事任用權到昨天截止，在壓線前給予優秀常任文官適度肯定與交代。

嘉縣義竹消防分隊新廳舍落成　強化防災能量

嘉義縣消防局第一大隊義竹分隊新建廳舍獲中央前瞻計畫補助，共耗資新台幣7000餘萬元，今天落成啟用。新廳舍提供完善應勤空間...

黃偉哲卸任前市府人事異動！副市長、副祕書長職務互調

台南市長黃偉哲任期將屆滿，在卸任前台南市政府發布重大人事異動，原副市長葉澤山與原副秘書長殷世熙職務互調，自11月11日起生效。葉澤山調任市府副秘書長，殷世熙則出任代理副市長，並兼任市府參事，葉澤山在遷調期限前轉任副秘書長，應是延續事務官資格，避免隨市長卸任總辭。

廣角鏡／串聯雲嘉歷史 復興鐵橋重啟

歷史建築復興鐵橋橫跨北港溪、串聯雲林北港鎮及嘉義新港鄉，原為糖鐵的運輸要道，經中央及嘉縣府共投入二點二億多元修復嘉義端六七八公尺的鐵道景觀步道，銜接北港女兒橋，並設計夜間照明，以低位燈光照亮步道，透過投光技術呈現鐵道鋼梁及橋墩結構特色，昨完工啟用，成為觀光新亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。