任期倒數不到2個月 台南市政府小內閣突異動 黃偉哲回應了

任期倒數不到2個月，台南市政府小內閣今發布異動，原副市長葉澤山轉任市府副秘書長，原副秘書長殷世熙則出任參事並兼任代理副市長，引發議論。對此，台南市長黃偉哲稍早受訪表示，市長人事任用權到昨天截止，在壓線前給予優秀常任文官適度肯定與交代。

黃偉哲說，依規定自即日起至12月25日新任市長就職期間，所有人事均依法凍結，因此特別趕在昨天人事凍結前，希望給予市府優秀的常任文官適度肯定與交代，其中，葉澤山與殷世熙皆是具有深厚的文官資歷。

他提到，葉澤山對台南市政建設貢獻良多，公務歷練也相當完整，任職副市長期間具備簡任第12職等資格，此次調任簡任第13職等副秘書長，合乎體制，對其專業與表現的實質肯定；殷世熙處事老成持重，本身已具簡任第13職等資格，安排其接任參事並兼任代理副市長，是妥適的規畫。

黃偉哲強調，這項調動無論是從市政推動的實務角度，或是對優秀文官長年付出的保障與肯定來看，都是最合宜的安排。