嘉縣義竹消防分隊新廳舍落成　強化防災能量

嘉義縣消防局第一大隊義竹分隊新建廳舍獲中央前瞻計畫補助，共耗資新台幣7000餘萬元，今天落成啟用。新廳舍提供完善應勤空間及動線，有助縮短災害應變時間，強化防災能量。

歷經2年多的施工，義竹消防分隊新建廳舍今天落成啟用，嘉義縣長翁章梁、消防局長蔡建安、義竹鄉長黃政傑及消防署副署長簡萬瑤等人出席落成儀式。

蔡建安告訴中央社記者，義竹消防分隊因為原廳舍屋齡老舊，為保障消防人員辦公及備勤安全，多年前縣府即著手規劃新建義竹分隊廳舍，在縣府、縣議會及消防署等努力下終於完成。興建經費由中央前瞻基礎建設計畫補助4300餘萬元，縣府籌列2700餘萬元，興建完成地上3層建築物，總樓地板面積836.22平方公尺。

翁章梁表示，義竹消防分隊新建廳舍落成啟用，不僅是硬體設施的提升，更是守護鄉親安全的一大步。消防人員長年肩負救災救難重責，他們的安全與效率，攸關全民的生命財產。

翁章梁強調，他就任以來特別重視讓消防人員有良善的辦公及備勤環境，先前有東石、嘉太、太保、大埔分隊的新建落成，陸續還有嘉義縣災害應變中心、民雄分隊的新建落成。