黃偉哲卸任前市府人事異動！副市長、副祕書長職務互調

台南市長黃偉哲任期將屆滿，在卸任前台南市政府發布重大人事異動，原副市長葉澤山與原副秘書長殷世熙職務互調，自11月11日起生效。葉澤山調任市府副秘書長，殷世熙則出任代理副市長，並兼任市府參事，葉澤山在遷調期限前轉任副秘書長，應是延續事務官資格，避免隨市長卸任總辭。

台南市政府則表示，此次高階主管人事異動，主要係考量市長任期即將屆滿，配合未來市政團隊交接及整體行政運作需要，進行相關職務調整。此次人事調整係基於整體組織運作及市政延續性的考量，各項市政工作均將持續穩定推動。

根據台南市政府官網最新人事資料，葉澤山原任台南市副市長，曾任台南市政府文化局局長、副局長，以及台南縣政府文化處處長等職務，具文化行政及教育領域歷練，學歷為國立中正大學成人及繼續教育研究所。

殷世熙原任台南市政府副秘書長，11月11日起擔任代理副市長及市府參事。殷世熙學歷包括成功大學製造資訊與系統整合研究所博士、交通大學工業工程研究所碩士，曾任台南市政府經濟發展局局長、副局長、主任秘書及專門委員等職，也曾任台南縣政府經貿科技處副處長、科長，具經濟及行政管理專業背景。