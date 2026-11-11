橫跨雲嘉百年歷史建築「復興鐵橋」完工啟用 延續糖鐵五分車記憶

橫跨嘉義及雲林的百年歷史建築復興鐵橋今天正式完工啟用，全案投入2億2700萬元，修復678公尺鐵道景觀步道，銜接北港女兒橋，結合歷史文化、生態及夜間照明，縣長翁章梁等人今參加啟用典禮，鄰近的春波綠農場也正式開幕，有望成為雲嘉觀光新亮點。

復興鐵橋橫跨北港溪，串連雲林北港鎮及嘉義新港鄉，夜間照明設計以低位燈光照亮步道，透過投光技術呈現鐵道鋼梁及橋墩結構特色。嘉義縣長候選人蔡易餘、雲林縣長候選人劉建國、雲林縣前縣長蘇治芬、阿里山國家風景區管理處長龔峰祥等人出席啟用典禮。

翁章梁表說，復興鐵橋是雲嘉重要歷史文化資產，斷橋後理應拆除，但地方居民不捨回憶，蘇治芬擔任立委時極力爭取，他承諾嘉縣最多負擔3000萬元，後經行政院協調，嘉義縣改為負擔6500萬元，觀光署及水利署各出8100萬元，未來還需1億6000萬元加強景觀。

蘇治芬說，復興鐵橋北港端已斷，日治時代工法無法延續，新港端則盡力保留原有鐵軌，增加夜間休憩環境，完工後可由雲林走到嘉義，鐵橋由同一個建築師設計，將北港端及新港端打造出兩種夜間照明風格，北港端就像一座藝術品，新港端柔和素雅，可體驗不同風情。

蔡易餘說，北港溪將北港及新港分隔兩地，早期有糖鐵五分車串連，是在地居民共同記憶，後來橋梁遭北港溪沖毀，前縣長陳明文對復興鐵橋較無興趣，堅持「南橋北管」不應嘉縣府出錢，蘇治芬請他居中溝通，他講得很辛苦，後來翁章梁上任，認同保留在地記憶，促成修復。

劉建國說，復興鐵橋不僅完成修復，也點亮夜間光影，盼喚醒下一代對土地的感情，目前階段尚未完成，他認為應承接起下個階段，繼續做就對了，希望和蔡易餘繼續攜手合作，繼續把事情做好。蘇治芬對此表示肯定，坐在台下拍手，頻頻點頭，兩人政治關係似有升溫。

橫跨雲嘉百年歷史建築「復興鐵橋」今天完工啟用，串連北港及新港居民記憶，打造夜間柔和光景。記者黃于凡／攝影

橫跨雲嘉百年歷史建築「復興鐵橋」今天完工啟用，串連北港及新港居民記憶，打造夜間柔和光景。記者黃于凡／攝影

橫跨雲嘉百年歷史建築「復興鐵橋」今天完工啟用，吸引在地百人參加。記者黃于凡／攝影