嘉義市家庭教育中心老館舍大翻新華麗落成 下月開放

嘉義市家庭教育中心成立逾半世紀，老舊館舍整建後大變身！市府斥資5251萬餘元，歷經1年規畫施工，全面改善建築設施、空間配置及無障礙環境，下午舉行落成典禮，新館舍本月底前試營運，12月初對外開放，打造親子共學、家庭交流及跨世代共享的家庭教育基地。

工程以安全、舒適及友善為核心，改善館舍防水、耐候性能及照明，營造明亮通透的空間氛圍，並增設電梯及多元友善廁所，完善無障礙通行動線。親子共讀空間則融入樹屋遊憩設計，另規畫客廳式影音空間，讓家庭教育不再只是單向課程，而能透過互動與體驗，增進親子交流。

市長黃敏惠與歷任教育處長郭添財、余坤龍、林良慶及洪文祥，共同見證館舍落成。黃敏惠表示，家庭是人生的第一所學校，家庭教育更是每個人成長的重要基礎。市府自家庭教育法通過以來，克服組織編制及場館空間等挑戰，整建市府自籌5251萬1986元，讓承載城市記憶的老建築重新活化。

黃敏惠指出，教育不應侷限於校園，應讓整座城市都成為教育場域。市府透過串聯探索體驗、童軍教育、家庭教育及智慧教育等多元空間，逐步建構完整的城市教育網絡。館舍整建完成，不僅是硬體環境升級，也希望將家庭教育理念持續傳承，為市民家庭提供更多支持與陪伴。

教育處長兼家庭教育中心主任黃媛楟表示，家庭教育中心館舍1971年興建，至今55年歷史，建築年代久遠，設施逐漸老舊，空間規畫及周邊環境連結也有改善需求，納入市府「十大旗艦計畫」中的「文化新基地」計畫，投入經費整建。

黃媛楟說，因館舍建築年代久遠，土地地界歷經分割，整建前還須處理土地複丈及建蔽率、容積率等法規問題，市府邀集嘉市建築師公會及都市發展處現場勘驗，透過跨單位協調，確認既有設施改善方向，在保留建築特色的同時，提升安全性與便利性。

家庭教育中心新館舍落成，象徵嘉義市家庭教育服務邁入軟硬體整合的新階段，未來將整合專業資源、串聯社區網絡，提供跨世代、全齡共享的公共服務，讓老建築延續城市記憶，也讓新空間成為市民親子共學、凝聚家庭情感的新據點。

嘉義市家庭教育中心成立逾半世紀，老舊館舍整建後大變身！市府斥資5251萬餘元，歷經1年規畫施工，全面改善建築設施、空間配置及無障礙環境，下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市家庭教育中心成立逾半世紀，老舊館舍整建後大變身！市府斥資5251萬餘元，歷經1年規畫施工，全面改善建築設施、空間配置及無障礙環境，下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市家庭教育中心成立逾半世紀，老舊館舍整建後大變身！市府斥資5251萬餘元，歷經1年規畫施工，全面改善建築設施、空間配置及無障礙環境，下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市家庭教育中心成立逾半世紀，老舊館舍整建後大變身！市府斥資5251萬餘元，歷經1年規畫施工，全面改善建築設施、空間配置及無障礙環境，下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市家庭教育中心成立逾半世紀，老舊館舍整建後大變身！市府斥資5251萬餘元，歷經1年規畫施工，全面改善建築設施、空間配置及無障礙環境，下午舉行落成典禮。圖／嘉市府提供