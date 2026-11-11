克服語言障礙找工作 虎尾就業中心用手機翻譯助新住民穩定就業

新住民初到台灣，面對語言、文化及職場環境差異，求職往往面臨挑戰。印尼新住民張淑華去年來台定居，因中文溝通能力有限，求職過程屢遇困難，經勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心透過手機翻譯協助，媒合至雲林縣土庫鎮崙內社區發展協會，參與多元培力就業計畫，如今已能融入社區。

虎尾就業中心服務人員表示，初次訪視張淑華時，她來台時間尚短，中文能力有限，面對求職及職場適應問題，溝通並不容易，當時還需要透過手機翻譯軟體協助對話。考量她仍在適應台灣生活，服務人員進一步了解其需求後，協助媒合至住家附近的崙內社區發展協會，讓她能兼顧生活適應與工作需求。

張淑華今年初投入多元培力就業計畫，至今工作近1年，主要協助備料、備餐、環境清潔及花生糖製作，也參與在地風味餐、農產品加工及食農教育活動， 如今已能聽懂大部分中文提問，並以中文回應。

張淑華表示，很滿意目前的工作，不僅有穩定收入，也能運用自己的薪水購買喜歡的東西，讓生活更有目標與價值。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，新住民初到台灣求職，經常面臨語言、文化及職場適應等問題，呼籲新住民朋友不要因一時挫折放棄求職，只要願意踏出第一步，勞動部提供多項就業促進措施，可協助尋找合適工作；有意培養專業技能者，也可運用免費職業訓練資源，提升就業能力。

廖家偉也呼籲，民眾若身邊有新住民朋友正在尋職，可鼓勵他們前往鄰近就業中心洽詢，透過專業就業服務及相關資源，找到適合自己的工作，在台灣穩定就業、安心生活。相關求職、創業及職業訓練資訊，可洽虎尾就業中心05-6330422。