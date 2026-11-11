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克服語言障礙找工作 虎尾就業中心用手機翻譯助新住民穩定就業

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心透過手機翻譯協助印尼新住民張淑華參與多元培力就業計畫，如今已能融入社區。圖／虎尾就業中心提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心透過手機翻譯協助印尼新住民張淑華參與多元培力就業計畫，如今已能融入社區。圖／虎尾就業中心提供

新住民初到台灣，面對語言、文化及職場環境差異，求職往往面臨挑戰。印尼新住民張淑華去年來台定居，因中文溝通能力有限，求職過程屢遇困難，經勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心透過手機翻譯協助，媒合至雲林縣土庫鎮崙內社區發展協會，參與多元培力就業計畫，如今已能融入社區。

虎尾就業中心服務人員表示，初次訪視張淑華時，她來台時間尚短，中文能力有限，面對求職及職場適應問題，溝通並不容易，當時還需要透過手機翻譯軟體協助對話。考量她仍在適應台灣生活，服務人員進一步了解其需求後，協助媒合至住家附近的崙內社區發展協會，讓她能兼顧生活適應與工作需求。

張淑華今年初投入多元培力就業計畫，至今工作近1年，主要協助備料、備餐、環境清潔及花生糖製作，也參與在地風味餐、農產品加工及食農教育活動， 如今已能聽懂大部分中文提問，並以中文回應。

張淑華表示，很滿意目前的工作，不僅有穩定收入，也能運用自己的薪水購買喜歡的東西，讓生活更有目標與價值。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，新住民初到台灣求職，經常面臨語言、文化及職場適應等問題，呼籲新住民朋友不要因一時挫折放棄求職，只要願意踏出第一步，勞動部提供多項就業促進措施，可協助尋找合適工作；有意培養專業技能者，也可運用免費職業訓練資源，提升就業能力。

廖家偉也呼籲，民眾若身邊有新住民朋友正在尋職，可鼓勵他們前往鄰近就業中心洽詢，透過專業就業服務及相關資源，找到適合自己的工作，在台灣穩定就業、安心生活。相關求職、創業及職業訓練資訊，可洽虎尾就業中心05-6330422。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心透過手機翻譯協助印尼新住民張淑華參與多元培力就業計畫，如今已能融入社區。圖／虎尾就業中心提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心透過手機翻譯協助印尼新住民張淑華參與多元培力就業計畫，如今已能融入社區。圖／虎尾就業中心提供

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