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終結堆積20年垃圾山 雲林20年來首件掩埋場封閉復育綠美化工程今動土
雲林因無焚化爐，垃圾去化困擾地方多年，斗南垃圾掩埋場一度堆出高達18公尺的垃圾山，縣府近年透過建立垃圾自主處理系統，消除各鄉鎮垃圾山，斗南掩埋場垃圾山現僅剩一層樓高，縣府補助6786萬元進行封閉復育及綠美化工程，今天動土，是雲林近20年來首件掩埋場封閉復育綠美化工程，預計10個月後將有2公頃草坪綠地。
斗南垃圾掩埋場曾堆出6、7層樓高的垃圾山，最高約18公尺，溢散的酸臭味，讓周邊居民不堪其擾，鎮長沈輝勳表示，垃圾山問題困擾地方20多年，如今垃圾山僅剩一層樓高的平台，目前已進行覆土，終於能宣布垃圾山消除，公所規畫打造為運動休閒公園，為地方增添草坪綠地。
環保局表示，縣府補助鎮公所近6786萬元，辦理掩埋場裸露垃圾、場區排水、擋土設施及環保設施改善，透過覆土、復育及綠美化，「斗南鎮垃圾衛生掩埋改善及綠美化工程」是雲林近20年來首件掩埋場封閉復育綠美化工程，預計10個月完工後，將提供約2公頃綠地。
雲林縣政府為改善垃圾堆積問題，引進零廢棄資源化系統（ZWS）及全移動式垃圾機械分選產製固體再生燃料系統（MMT），將垃圾轉化為燃料棒，每日最高可處理100至150噸一般生活垃圾，逐步消化各鄉鎮累積的垃圾。
縣長張麗善今主持動土典禮時表示，透過MMT及ZWS系統持續將垃圾轉化為燃料，今年3月已剷平古坑垃圾山，5月完成北港鎮垃圾山清除，7月再清除林內鄉垃圾山，年底前將陸續清除崙背、西螺及元長等地垃圾山。
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