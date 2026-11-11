雲林道安改革奪冠 今公布5大易肇事路口斗六占4處將加強改善

交通部公布2025年道路交通安全考評結果，雲林縣獲「道路交通安全考評卓越獎」第二組第一名，並在「交通工程類」及「綜合管考類」雙雙獲得第二組第二名。交通工務局表示，透過組織改革、工程改善及警察機關跨單位合作，去年30日內交通事故死亡人數較2023年減少24人，並公布今年五大易肇事路口集中在斗六、斗南，將持續針對交通事故熱點及高風險路段改善。

縣長張麗善表示，道路交通安全是縣府重要施政目標，須跨機關合作，此次獲得卓越獎第二組第一名，並在交通工程及綜合管考類獲獎，是縣府團隊共同努力的成果，未來將持續整合各局處資源，針對交通事故熱點及高風險路段積極改善。

交通工務局長汪令堯表示，雲林縣整合道路交通安全與交通工程業務，由交通工務局與警察局共同擔任執行秘書，警方提供交通事故熱點、違規態樣及執法分析資料，作為工程改善依據；交通工務局則針對道路環境、標誌標線、號誌及路口設施進行改善，並配合警方執法需求研擬交通安全對策，相輔相成。

汪令堯表示，去年30日內交通事故死亡人數較2023年減少24人，未來將以交通事故數據分析為基礎，針對易肇事路口、行人通行環境、高齡者交通安全及交通工程設施等重點項目推動改善，並深化與警察局及各相關單位合作。

另，交通工務局統計，今年截至目前，雲林縣轄內A1至A3類交通事故前5大易肇事路口，第一名為斗六市大學路三段（台3線）、中山路及新昌街三叉路口，共發生16件；第二名為斗南鎮延平路一段（台1線）、光華路（台1丁線）及防汛道路三叉路口，14件。

第三名及第四名同樣位於斗六市，分別是西平路（台1丁線）與洛陽路口、大學路二段（台3線）與鎮南路口，各發生12件；第五名則是斗六市西平路（台1丁線）、上海路及上海西路路口，共11件。