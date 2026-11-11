邀沈春華走訪私房景點 西拉雅風管處祭15萬元旅遊優惠

西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅款待啟程」成果推廣記者會，邀請資深主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。

西拉雅風管處表示，這次沈春華以旅人的腳步深入仙境西拉雅，不同於走馬看花的景點旅行，她從地方生活出發，走訪淺山風景、特色聚落與在地產業，也與地方職人及居民交流，透過自己的觀察與感受，分享一趟屬於西拉雅慢旅體驗。

沈春華表示，旅行真正留下來的往往不只是景點，而是途中遇見的人、聽見的故事，以及一個地方所帶來的感受。這趟旅程也讓她感受到，仙境西拉雅絕對值得放慢腳步，更適合各種年紀喜愛慢旅和療癒之旅的一時之選。

而為進一步將話題轉化為實際旅遊行動，西拉雅管理處此次更攜手Klook旅遊平台推出冬季限定旅遊優惠，祭出總價值15萬元旅遊優惠，即日起至明年02月28日（或用罄為止）從內容、產業到市場三端串聯，為深度台灣之旅注入新議題。

串聯區域內嘉義中埔築夢森居生態探索、一品咖啡莊園手烘咖啡DIY、後壁俗女村實境解謎、楠西龜丹六二溫泉露天湯池等，降低旅客規畫行程門檻，讓更多人能依照自己旅行方式探索西拉雅。

西拉雅風管處處長許主龍說，管理處近年除了旅遊內容的深化，亦持續從產業端著手，透過跨域合作、品牌梳理、商品優化及行銷輔導等方式，協助大西拉雅觀光圈業者重新整理自身特色，讓地方物產不只是「伴手禮」，更能成為承載地方故事旅行記憶。

網頁連結：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/tw_travel/

活動網頁：https://www.grandbanyanhotel.com/news-detail/115__4/

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華（中）分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華（左四）分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝