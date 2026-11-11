快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

邀沈春華走訪私房景點 西拉雅風管處祭15萬元旅遊優惠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅風管處邀資深前主播沈春華（左三（分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。謝進盛／翻攝
西拉雅風管處邀資深前主播沈春華（左三（分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。謝進盛／翻攝

西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅款待啟程」成果推廣記者會，邀請資深主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。

西拉雅風管處表示，這次沈春華以旅人的腳步深入仙境西拉雅，不同於走馬看花的景點旅行，她從地方生活出發，走訪淺山風景、特色聚落與在地產業，也與地方職人及居民交流，透過自己的觀察與感受，分享一趟屬於西拉雅慢旅體驗。

沈春華表示，旅行真正留下來的往往不只是景點，而是途中遇見的人、聽見的故事，以及一個地方所帶來的感受。這趟旅程也讓她感受到，仙境西拉雅絕對值得放慢腳步，更適合各種年紀喜愛慢旅和療癒之旅的一時之選。

而為進一步將話題轉化為實際旅遊行動，西拉雅管理處此次更攜手Klook旅遊平台推出冬季限定旅遊優惠，祭出總價值15萬元旅遊優惠，即日起至明年02月28日（或用罄為止）從內容、產業到市場三端串聯，為深度台灣之旅注入新議題。

串聯區域內嘉義中埔築夢森居生態探索、一品咖啡莊園手烘咖啡DIY、後壁俗女村實境解謎、楠西龜丹六二溫泉露天湯池等，降低旅客規畫行程門檻，讓更多人能依照自己旅行方式探索西拉雅。

西拉雅風管處處長許主龍說，管理處近年除了旅遊內容的深化，亦持續從產業端著手，透過跨域合作、品牌梳理、商品優化及行銷輔導等方式，協助大西拉雅觀光圈業者重新整理自身特色，讓地方物產不只是「伴手禮」，更能成為承載地方故事旅行記憶。

網頁連結：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/tw_travel/

活動網頁：https://www.grandbanyanhotel.com/news-detail/115__4/

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華（中）分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華（中）分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝
西拉雅風管處邀資深前主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝
西拉雅風管處邀資深前主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華（左四）分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅風管處邀資深前主播沈春華（左四）分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。記者謝進盛／翻攝

西拉雅 景點 沈春華

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

新竹縣府旅遊再加碼 11／30前入住新竹旅店每人現領500元消費券

[嘉義旅遊] 曾文水庫三天兩夜遊程懶人包｜仙境西拉雅中埔、大埔景點美食住宿一次收錄

台南四大特色體驗遊程，邀您走進農漁村在地生活，最低11元限量開搶！

曾文水庫峽谷音樂會將登場 邀您來場大埔小旅行！

相關新聞

橫跨雲嘉百年歷史建築「復興鐵橋」完工啟用 延續糖鐵五分車記憶

橫跨嘉義及雲林的百年歷史建築復興鐵橋今天正式完工啟用，全案投入2億2700萬元，修復678公尺鐵道景觀步道，銜接北港女兒橋，結合歷史文化、生態及夜間照明，縣長翁章梁等人今參加啟用典禮，鄰近的春波綠農場也正式開幕，有望成為雲嘉觀光新亮點。

嘉義市家庭教育中心老館舍大翻新華麗落成 下月開放

嘉義市家庭教育中心成立逾半世紀，老舊館舍整建後大變身！市府斥資5251萬餘元，歷經1年規畫施工，全面改善建築設施、空間配置及無障礙環境，下午舉行落成典禮，新館舍本月底前試營運，12月初對外開放，打造親子共學、家庭交流及跨世代共享的家庭教育基地。

克服語言障礙找工作 虎尾就業中心用手機翻譯助新住民穩定就業

新住民初到台灣，面對語言、文化及職場環境差異，求職往往面臨挑戰。印尼新住民張淑華去年來台定居，因中文溝通能力有限，求職過程屢遇困難，經勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心透過手機翻譯協助，媒合至雲林縣土庫鎮崙內社區發展協會，參與多元培力就業計畫，如今已能融入社區。

終結堆積20年垃圾山 雲林20年來首件掩埋場封閉復育綠美化工程今動土

雲林因無焚化爐，垃圾去化困擾地方多年，斗南垃圾掩埋場一度堆出高達18公尺的垃圾山，縣府近年透過建立垃圾自主處理系統，消除各鄉鎮垃圾山，斗南掩埋場垃圾山現僅剩一層樓高，縣府補助6786萬元進行封閉復育及綠美化工程，今天動土，是雲林近20年來首件掩埋場封閉復育綠美化工程，預計10個月後將有2公頃草坪綠地。

雲林道安改革奪冠 今公布5大易肇事路口斗六占4處將加強改善

交通部公布2025年道路交通安全考評結果，雲林縣獲「道路交通安全考評卓越獎」第二組第一名，並在「交通工程類」及「綜合管考類」雙雙獲得第二組第二名。交通工務局表示，透過組織改革、工程改善及警察機關跨單位合作，去年30日內交通事故死亡人數較2023年減少24人，並公布今年五大易肇事路口集中在斗六、斗南，將持續針對交通事故熱點及高風險路段改善。

邀沈春華走訪私房景點 西拉雅風管處祭15萬元旅遊優惠

西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅款待啟程」成果推廣記者會，邀請資深主播沈春華分享走訪仙境西拉雅私房旅程，並宣布攜手旅遊平台推出總價值15萬元旅遊優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。