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台南公車路網重整後運量增五成 黃偉哲：再添61輛電動公車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台南市今年再新增61輛電動公車，全市電動公車達223輛，電動化比例提升至42%。圖／台南市府提供
台南市今年再新增61輛電動公車，全市電動公車達223輛，電動化比例提升至42%。圖／台南市府提供

台南市自111年推動市區公車路網重整以來，每日班次增加69%、月均運量成長五成，今年再新增61輛電動公車，全市電動公車達223輛，電動化比例提升至42%。市長黃偉哲11日出席「台南市區公車路網優化暨電動公車115年成果記者會」，表示市府將持續調整路線、增加班次及汰換車輛，提升公共運輸服務品質。

黃偉哲表示，台南幅員遼闊，市民及旅客都需要穩定的公車服務。過去乘客減少，業者難以更新車輛，車況老舊又影響搭乘意願。縣市合併後，時任市長賴清德推動公車路網改革，市府延續至今，透過引進新業者、新闢及調整路線、增加班次與推動電動化，改善通勤、就學及就醫交通。

黃偉哲指出，為縮短候車時間並因應駕駛人力不足，市府依各時段需求調度車輛，在離峰時段運用九人座小型公車加開班次。他也感謝中央、嘉義區監理所及立委協助，以及市議會支持地方配合款，讓台南今年新增61輛電動公車，期盼中央地方持續合作，協助業者汰換老舊車輛，並結合鐵路地下化及捷運建設，提供更多低碳出行選擇。

交通局表示，公車路網調整涉及民眾日常乘車習慣，因此在規劃過程中，透過手機信令大數據分析市民實際旅運起訖點，並與台南社區大學合作舉辦「一起畫線一起想」工作坊，邀市民參與。面對疫情後影響及駕駛缺工問題，市府於113年引進巨業交通、統聯客運，至今年已分階段新闢或重整26條市區公車路線，包括5條都會公車、17條生活公車及4條厝邊公車。

交通局說明，「都會公車」以班次密集、快速為特色，每條路線每日行駛至少80班，串聯市中心與永康、安南及仁德等地區，其中107路行經永康火車站、永大路至市中心，補足沿線通勤需求；「生活公車」著重學校、醫院及車站等生活場域的連結，如25路串聯嘉南藥理大學與永康奇美醫院，32路連接安平與高鐵台南站；「厝邊公車」深入社區，包括服務永康東橋地區的901、902路，以及行經安南區鹿耳門聚落的904、905路。

交通局指出，選購電動公車須考量路寬、坡度、續航力及充電速度，並採用交通部審查合格、參與「電動大客車推動計畫」的廠牌型號。新車須完成消防演練後才能上路。今年輔導業者購買的61輛新車，每輛申請中央補助520萬元，共爭取到3.17億元。

此次上線的全新電動巴士，包括興南客運3輛行駛藍支線，主要服務佳里、七股、將軍、北門地區，統聯客運36輛車及巨業交通22輛車則搭配市區路網調整，於中西區、北區、東區、南區、安平區、安南區、永康區及仁德區陸續投入服務。

交通局進一步表示，目前大台南公車全路網共有160條路線，每日行駛3,646班次，月均運量達148萬人次。其中，市區公車路線較111年路網重整前，由19條增至26條，每日班次由832班增至1,403班，增加69%；月均運量由48萬人次增至72萬人次，成長五成。電動公車方面，目前已有223輛，電動化比例達42%。

交通局說，透過引進新業者、調整路線、增加班次及汰換車輛等措施，市府在駕駛缺工情況下，仍持續增加服務班次、提升運量。未來將持續精進公車路線、提升班次密度與服務品質，並配合未來捷運等軌道運輸建設，完善轉乘接駁服務，逐步建構便捷、友善且低碳的公共運輸環境。

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