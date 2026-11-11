台南芒果、日本弘前蘋果結緣15年 今年估可賣40萬顆蘋果

日本弘前市長谷川政人率領的19人訪問團今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就農產、文化及觀光交流交換意見，中午共同出席台南大遠百成功店「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」開幕式，並參與日本東北特色慶典「睡魔祭」遊行，延續自2011年建立的友好情誼。

黃偉哲表示，每年夏季弘前市民期待台南愛文芒果上市，秋冬台南市民則期盼弘前蘋果到貨，雙方交流已從農特產品拓展至觀光、文化及民間互訪。今年8月他曾赴弘前見證弘前城天守閣移回，對當地保存文化資產的用心印象深刻，期盼未來持續拓展教育、學術、運動及學生互訪，讓友誼延續至下一代。

谷川政人表示，此次是他今年4月上任後首次率團訪台南，感謝台南自2011年起支持弘前物產推廣，2017年雙方更與青森縣締結友好交流備忘錄。他指出，弘前是日本重要蘋果產地，除新鮮蘋果，此次也展售蘋果汁、蘋果酒及加工點心，邀請台南市民前往體驗春季櫻花、夏季睡魔祭及秋冬季節限定景觀。

開幕式特別將弘前睡魔祭帶到台南，黃偉哲與訪團在遠百戶外廣場參與遊行。活動也結合公益，由弘前市贈送蘋果、遠東百貨贈送背包給六甲區關懷學童，黃偉哲見證，並由六甲區長陳啟榮帶領學童代表受贈。

遠東百貨副總經理陳佑任表示，弘前物產展從台南單一據點逐步擴展至全台遠東百貨門市，並結合city'super及愛買等通路，今年預估至少銷售40萬顆蘋果。

「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」自11月11日至29日在台南大遠百舉行，展售弘前蘋果及特色物產，歡迎民眾前往參觀選購。

台南市長黃偉哲中午與弘前市市長谷川政人共同出席「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」開幕式。圖／台南市政府提供

日本青森縣弘前市市長谷川政人率訪問團拜會台南市長黃偉哲，雙方就農產、文化及觀光交流交換意見。圖／台南市政府提供

日本青森縣弘前市市長谷川政人率訪問團拜會台南市長黃偉哲，雙方就農產、文化及觀光交流交換意見。圖／台南市政府提供

日本青森縣弘前市市長谷川政人率訪問團拜會台南市長黃偉哲，雙方就農產、文化及觀光交流交換意見。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲中午與弘前市市長谷川政人共同出席「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」開幕式。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲中午與弘前市市長谷川政人共同出席「2026日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」開幕式。圖／台南市政府提供