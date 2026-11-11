永康崑大路重劃區完成 崑科大周邊釋出2.58公頃住宅地

台南市永康區第11期崑大路市地重劃區完成全區權利變更登記，永康地政事務所11月已啟動換發權狀作業，市府預計11月18日至20日分3天辦理重劃後土地點交，象徵重劃區正式進入開發利用階段。全案共劃設59筆住宅區土地，面積約2.58公頃，另闢建約1.74公頃公共設施，將為崑山科技大學周邊生活圈帶來新的發展空間。

市長黃偉哲表示，永康區是台南人口最密集的行政區，也是串聯舊市區與南部科學園區的重要交通節點。崑大生活圈生活機能成熟，對科技產業人才具有吸引力，過去周邊仍有零星空地及老舊聚落，市府透過公辦市地重劃，重新整理土地與街廓，改善公共設施，盼打造更完善的居住環境。

地政局長陳淑美指出，本次重劃完成土地分配後，劃設建國段5筆、崑山段54筆住宅區土地，合計59筆，面積約2.58公頃；另闢建約1.74公頃公共設施用地，總面積逾4.3公頃。

公共設施包括具滯洪功能的特色公園及兒童遊樂場、廣場、停車場與道路等，除增加休憩空間，也可改善周邊停車及排水問題，提升崑大路周邊生活品質。

地政局表示，本案自2022年3月公告重劃計畫書啟動，因區內既有建物密集，推動過程逐筆丈量，並針對地主希望建物原地保留的需求溝通協調，最終完成拆遷，未發生抗爭；土地分配結果也在地主高度共識下完成公告，未衍生訴訟。

全案今年6月完成土地分配公告，永康地政事務所11月完成全區權利變更登記，並啟動換發土地權狀作業。市府已陸續寄發土地點交通知，訂於11月18日至20日分梯次辦理土地點交。

地政局提醒土地所有權人，務必依通知單所載時間及指定地點辦理點交，完成相關程序後，即可依重劃後土地權利進行後續規劃利用。