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全校60名教師天天山路通勤 樟湖國中小建宿舍留才

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府、教育部補助樟湖生態國中小學3000多萬元興建教師宿舍，今天揭牌，可提供16名單身教師住宿，盼讓教師安心留任、扎根偏鄉。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府、教育部補助樟湖生態國中小學3000多萬元興建教師宿舍，今天揭牌，可提供16名單身教師住宿，盼讓教師安心留任、扎根偏鄉。圖／雲林縣政府提供

雲林縣古坑鄉樟湖國中小位處山區，教師每天通勤得面對風雨、濃霧考驗，每年約有半年交通環境不佳，甚至曾發生教師騎車打滑、交通事故。全校60名教師都遠距通勤，連同校長近半數租屋，居住不穩定也成為偏鄉留才難題。縣府、教育部補助3000多萬元興建教師宿舍，今天揭牌，可提供16名單身教師住宿，盼讓教師安心留任、扎根偏鄉。

樟湖國中小教師宿舍今天舉行揭牌祈福典禮，副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源、張庭綺及樟湖地區居民、全校師生共同參與。謝淑亞表示，教師是引領孩子成長的關鍵，興建宿舍提供教師安心安身的居住環境，減少通勤奔波，讓老師有更多時間與心力投入教學。

樟湖國中小校長陳清圳指出，學校位於山區，每年約有半年容易受到雨勢及濃霧影響，教師通勤風險高，過去曾發生騎車打滑及交通事故，也影響教師留任意願。他說，全校60名教師都通勤，為縮短通勤距離，近半數在山下租屋，自己也在山區租屋，但山區租屋不易，缺乏穩定居住環境。

陳清圳表示，教師宿舍可提供16名單身教師住宿，盼未來吸引更多教師長期扎根，為學生及社區帶來更多發展機會。

教育處長邱孝文表示，樟湖國中小不僅吸引縣內學生，也有外縣市學生慕名就讀，辦學成果受到肯定，盼老師在安定的生活環境中深耕教育，讓偏鄉孩子也能享有公平、優質的教育機會。

雲林縣政府、教育部補助樟湖生態國中小學3000多萬元興建教師宿舍，今天揭牌，可提供16名單身教師住宿，盼讓教師安心留任、扎根偏鄉。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府、教育部補助樟湖生態國中小學3000多萬元興建教師宿舍，今天揭牌，可提供16名單身教師住宿，盼讓教師安心留任、扎根偏鄉。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府、教育部補助樟湖生態國中小學3000多萬元興建教師宿舍，今天揭牌，可提供16名單身教師住宿，盼讓教師安心留任、扎根偏鄉。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府、教育部補助樟湖生態國中小學3000多萬元興建教師宿舍，今天揭牌，可提供16名單身教師住宿，盼讓教師安心留任、扎根偏鄉。圖／雲林縣政府提供

樟湖國中小 宿舍 教師

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