桶裝沙拉油之亂台南聯手台糖增產 黃偉哲：不排除有人囤貨、哄抬價

桶裝沙拉油傳出缺貨及漲價，台南市長黃偉哲與台糖董事長吳明昌今天聯合召開記者會，說明台糖透過自行進口黃豆壓榨、外購粗油精煉及接受同業委託代工包裝等3種方式，增加每月約492公噸產能，每月沙拉油供應量可達1792公噸，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。

吳明昌表示，台糖作為國營事業，對於維持物價穩定責無旁貸，且台糖的大本營就在台南，台糖配合政府穩定食用油市場政策，每月生產量從原本的1300公噸，增加約492噸沙拉油供應量，增幅超過37%。由於進口黃豆來自北美、南美等地，黃豆的產量會受氣候影響，當源頭的原料供給受影響，市面價格難免受影響，但都還在合理範圍內，根據中央的調查，目前市面的食用油供應數量無虞，呼籲民眾無須恐慌，台糖將持續與中央、地方政府密切合作，視需要提升產量，維持市場秩序。

黃偉哲指出，國內每月食用油消費量約1萬8000公噸，目前整體供應並無短缺，油品來源及流向也可追蹤，若有異常囤積情形，市府將進一步調查。部分小吃業者反映，沙拉油價格從原本每桶700、800元漲至1000多元，市府已針對商圈、量販賣場及傳統市場訪查，了解供貨及價格情形，必要時將結合消保及司法單位查察是否涉及囤積、哄抬價格。

黃偉哲也提醒民眾不要重演過去衛生紙之亂，衛生紙可以長期存放，但食用油、大豆等食品並不適合大量囤積，尤其沙拉油未添加防腐劑，保存時間過長可能影響品質，甚至危害健康。一般家庭可選購小容量包裝，不必購買大桶裝。

吳明昌表示，台糖沙拉油價格主要反映黃豆原料成本，並非隨市場行情任意調漲。目前3公升裝每桶169元，自2010年至今已維持17年未調整。至於桶裝沙拉油終端售價，還涉及中間商運輸及配送成本，實際價格可能有所差異，但並未大幅漲價。

黃偉哲表示，市府近5年抽驗油品355件，其中送驗苯駢芘項目106件，多數符合標準，將持續在食品安全前提下協調油品供應，優先協助在地餐飲業者及傳統市場攤商取得營業所需食用油。民眾若發現疑似囤貨或哄抬價格，可撥打法務部檢舉專線0800-007007或台南市民服務專線1999反映。

經發局長張婷媛說明，針對有用油需求的業者，經濟部在「馬上辦服務中心」(0800-280-280) 設有專責媒合窗口，提供沙拉油生產業者聯絡資訊及供需媒合服務，有短期用油需求的業者可多加利用。

法制處代理處長楊璿圓也說明，目前消保官與南市經發局持續透過訪查等方式了解有無囤貨問題，就目前的訪查均查無囤貨現象；由於囤貨涉及刑事等責任，所以市府相關局處將持續密切合作，必要時將移請檢調進一步了解與偵辦，確保食用油供貨無虞。

台南市長黃偉哲（中）與台糖董事長吳明昌（右）今天聯合召開記者會，說明食用油供應情形，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。記者吳淑玲／攝影