快訊

黃仁勳妻離婚能分多少財產？若平分將超過貝佐斯案兩倍

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

聽新聞
0:00 / 0:00

桶裝沙拉油之亂台南聯手台糖增產 黃偉哲：不排除有人囤貨、哄抬價

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）與台糖董事長吳明昌（右）今天聯合召開記者會，說明食用油供應情形，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）與台糖董事長吳明昌（右）今天聯合召開記者會，說明食用油供應情形，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。記者吳淑玲／攝影

桶裝沙拉油傳出缺貨及漲價，台南市長黃偉哲台糖董事長吳明昌今天聯合召開記者會，說明台糖透過自行進口黃豆壓榨、外購粗油精煉及接受同業委託代工包裝等3種方式，增加每月約492公噸產能，每月沙拉油供應量可達1792公噸，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積

吳明昌表示，台糖作為國營事業，對於維持物價穩定責無旁貸，且台糖的大本營就在台南，台糖配合政府穩定食用油市場政策，每月生產量從原本的1300公噸，增加約492噸沙拉油供應量，增幅超過37%。由於進口黃豆來自北美、南美等地，黃豆的產量會受氣候影響，當源頭的原料供給受影響，市面價格難免受影響，但都還在合理範圍內，根據中央的調查，目前市面的食用油供應數量無虞，呼籲民眾無須恐慌，台糖將持續與中央、地方政府密切合作，視需要提升產量，維持市場秩序。

黃偉哲指出，國內每月食用油消費量約1萬8000公噸，目前整體供應並無短缺，油品來源及流向也可追蹤，若有異常囤積情形，市府將進一步調查。部分小吃業者反映，沙拉油價格從原本每桶700、800元漲至1000多元，市府已針對商圈、量販賣場及傳統市場訪查，了解供貨及價格情形，必要時將結合消保及司法單位查察是否涉及囤積、哄抬價格。

黃偉哲也提醒民眾不要重演過去衛生紙之亂，衛生紙可以長期存放，但食用油、大豆等食品並不適合大量囤積，尤其沙拉油未添加防腐劑，保存時間過長可能影響品質，甚至危害健康。一般家庭可選購小容量包裝，不必購買大桶裝。

吳明昌表示，台糖沙拉油價格主要反映黃豆原料成本，並非隨市場行情任意調漲。目前3公升裝每桶169元，自2010年至今已維持17年未調整。至於桶裝沙拉油終端售價，還涉及中間商運輸及配送成本，實際價格可能有所差異，但並未大幅漲價。

黃偉哲表示，市府近5年抽驗油品355件，其中送驗苯駢芘項目106件，多數符合標準，將持續在食品安全前提下協調油品供應，優先協助在地餐飲業者及傳統市場攤商取得營業所需食用油。民眾若發現疑似囤貨或哄抬價格，可撥打法務部檢舉專線0800-007007或台南市民服務專線1999反映。

經發局長張婷媛說明，針對有用油需求的業者，經濟部在「馬上辦服務中心」(0800-280-280) 設有專責媒合窗口，提供沙拉油生產業者聯絡資訊及供需媒合服務，有短期用油需求的業者可多加利用。

法制處代理處長楊璿圓也說明，目前消保官與南市經發局持續透過訪查等方式了解有無囤貨問題，就目前的訪查均查無囤貨現象；由於囤貨涉及刑事等責任，所以市府相關局處將持續密切合作，必要時將移請檢調進一步了解與偵辦，確保食用油供貨無虞。

台南市長黃偉哲（中）與台糖董事長吳明昌（右）今天聯合召開記者會，說明食用油供應情形，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）與台糖董事長吳明昌（右）今天聯合召開記者會，說明食用油供應情形，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲（左二）與台糖董事長吳明昌（右二）今天聯合召開記者會，說明食用油供應情形，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左二）與台糖董事長吳明昌（右二）今天聯合召開記者會，說明食用油供應情形，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。記者吳淑玲／攝影

台糖 黃偉哲 沙拉油 台南 缺貨 黃豆 食用油 囤積

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體不缺貨了？宏碁董座昔日預言被挖出 網驚：欠陳俊聖一個道歉

橄欖大豐收…西班牙橄欖油卻遭下令減供 強制調節措施引發業者反彈

屏東枋寮冷鏈加工廠動土 盼突破活魚銷售拓展通路

南京零元麵館日送3000碗免費麵！隔壁15年炒麵店生意暴跌恐結業

相關新聞

桶裝沙拉油之亂台南聯手台糖增產 黃偉哲：不排除有人囤貨、哄抬價

桶裝沙拉油傳出缺貨及漲價，台南市長黃偉哲與台糖董事長吳明昌今天聯合召開記者會，說明台糖透過自行進口黃豆壓榨、外購粗油精煉及接受同業委託代工包裝等3種方式，增加每月約492公噸產能，每月沙拉油供應量可達1792公噸，強調目前國內食用油供應正常，不排除市場有囤貨居奇情形，市府已啟動通路訪查，必要時結合消保及司法力量查察，並呼籲業者及民眾不要囤積。

台南公車路網大改造見成效 每日班次增69%、運量成長5成

台南市交通局上午舉辦「台南市區公車路網優化暨電動公車成果記者會」，台南市自2022年來市區公車路網轉型，市區公車路線從19條增至26條，每日班次從832班增加至1403班，成長69%，月均運量也從48萬人次增至72萬人次，成長5成。今年再新增61輛電動公車，全市電動公車達223輛，電動化比例提升至42%。

守護健康縣市聯手 仁義潭、蘭潭水庫劃空品維護區管制期曝

秋冬枯水期，受惠今年颱風降雨挹注、雨水補注及水利署水資源調度管理，嘉義仁義潭、蘭潭水庫目前蓄水量均維持8成以上，整體水情穩定，年底公共用水及明年春耕供水無虞。蘭潭、仁義潭不僅是嘉義重要水源，也是民眾路跑、騎自行車及休閒遊憩的熱門場域，嘉縣市環保局跨域合作，共同劃設「雙潭空氣品質維護區」，2028年元旦起實施車輛管制，守護水庫周邊環境與民眾運動健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。