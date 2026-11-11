台南公車路網大改造見成效 每日班次增69%、運量成長5成

台南市交通局上午舉辦「台南市區公車路網優化暨電動公車成果記者會」，台南市自2022年來市區公車路網轉型，市區公車路線從19條增至26條，每日班次從832班增加至1403班，成長69%，月均運量也從48萬人次增至72萬人次，成長5成。今年再新增61輛電動公車，全市電動公車達223輛，電動化比例提升至42%。

市長黃偉哲表示，台南幅員遼闊，公車是市民及旅客重要的交通工具，但過去乘客減少，業者缺乏更新車輛的誘因，車況老舊又影響民眾搭乘意願。縣市合併後，時任市長賴清德推動公車路網改革，市府延續政策，透過引進新業者、新闢及調整路線、增加班次與車輛電動化，改善通勤、就學及就醫交通。

黃偉哲指出，為縮短候車時間並因應駕駛人力不足，市府依不同時段需求調度車輛，離峰時段運用九人座小型公車增加班次。今年再新增61輛電動公車，感謝中央補助及議會支持地方配合款，未來也將持續協助業者汰換老舊車輛，並配合鐵路地下化及捷運建設，提供更多低碳交通選擇。

交通局表示，公車路網調整涉及民眾日常乘車習慣，規畫過程透過手機信令大數據分析旅運起訖點，並與台南社區大學合作舉辦「一起畫線一起想」工作坊，邀請市民參與。面對疫情後運量變化及駕駛缺工問題，市府2024年引進巨業交通、統聯客運，至今年已分階段新闢或重整26條市區公車路線，包括5條都會公車、17條生活公車及4條厝邊公車。

交通局指出，都會公車以密集班次、快速接駁為特色，每條路線每日行駛至少80班，串聯市中心與永康、安南、仁德等地區，例如107路行經永康火車站、永大路至市中心；生活公車著重學校、醫院及車站等生活場域連結，例如25路串聯嘉南藥理大學與永康奇美醫院，32路連接安平與高鐵台南站；厝邊公車則深入社區，包括服務永康東橋地區的901、902路，以及行經安南區鹿耳門聚落的904、905路。

電動公車方面，交通局表示，選購車輛須考量道路寬度、坡度、續航力及充電速度，並採用交通部審查合格、參與電動大客車推動計畫的車款，新車也須完成消防演練才能上路。今年新增61輛電動公車，每輛向中央申請補助520萬元，共爭取3.17億元。

此次新增車輛包括興南客運3輛，投入藍支線，服務佳里、七股、將軍及北門地區；統聯客運36輛、巨業交通22輛，則配合市區路網調整，陸續投入中西區、北區、東區、南區、安平區、安南區、永康區及仁德區。

交通局統計，目前大台南公車全路網共有160條路線，每日行駛3646班次，月均運量148萬人次。其中市區公車路網重整後，路線增加7條，每日班次增加571班，月均運量增加24萬人次；全市電動公車目前達223輛，電動化比例42%。

交通局表示，未來將持續精進公車路線、提高班次密度及服務品質，並配合捷運等軌道運輸建設，完善轉乘接駁，逐步建構便捷、友善及低碳的公共運輸環境。

今天記者會包括交通部公路局嘉義區監理所所長張耀輝、台南監理站站長蔡義雄、客運業者，以及立委陳亭妃服務處和多位市議員服務處代表出席。

台南市交通局長王銘德上午在公車路網成果記者會說明，今年再新增61輛電動公車達到223輛。記者吳淑玲／攝影

台南市交通局上午召開公車路網成果記者會，市區公車路線從19條增至26條，每日班次從832班增加至1403班，成長69%，月均運量也從48萬人次增至72萬人次，成長5成，今年再新增61輛電動公車達到223輛。記者吳淑玲／攝影