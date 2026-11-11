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守護健康縣市聯手 仁義潭、蘭潭水庫劃空品維護區管制期曝

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
2026來嘉BIKE訪－騎聚好歡樂」首度規劃環繞蘭潭、仁義潭雙潭騎乘路線，吸引超過220名全台車友參與，沿途欣賞湖光山色及城市景觀，讓雙潭成為嘉義代表性運動觀光品牌。圖／嘉市府提供
2026來嘉BIKE訪－騎聚好歡樂」首度規劃環繞蘭潭、仁義潭雙潭騎乘路線，吸引超過220名全台車友參與，沿途欣賞湖光山色及城市景觀，讓雙潭成為嘉義代表性運動觀光品牌。圖／嘉市府提供

秋冬枯水期，受惠今年颱風降雨挹注、雨水補注及水利署水資源調度管理，嘉義仁義潭蘭潭水庫目前蓄水量均維持8成以上，整體水情穩定，年底公共用水及明年春耕供水無虞。蘭潭、仁義潭不僅是嘉義重要水源，也是民眾路跑、騎自行車及休閒遊憩的熱門場域，嘉縣市環保局跨域合作，共同劃設「雙潭空氣品質維護區」，2028年元旦起實施車輛管制，守護水庫周邊環境與民眾運動健康

每年11月至隔年4月是水庫枯水期，南部降雨通常減少，水庫蓄水量隨公共用水及農業灌溉需求持續消耗，因此成為水情監測的重要時期。今年受惠於颱風帶來降雨及後續雨水補注，加上水利署進行水資源管理與調度，目前嘉義水情維持穩定。水利署最新水情資料，仁義潭水庫蓄水量9成，曾文水庫也超過8成，評估年底公共用水及明年春耕供水無虞。

雙潭除肩負重要供水功能，也是嘉義觀光及全民運動重要場域。嘉義市今年舉辦嘉義雙潭星光路跑」，吸引超過5000名跑者參加，讓蘭潭、仁義潭成為夏夜運動熱門地點。自行車活動也串聯雙潭觀光。2026來嘉BIKE訪－騎聚好歡樂」首度規劃環繞蘭潭、仁義潭雙潭騎乘路線，吸引超過220名全台車友參與，沿途欣賞湖光山色及城市景觀，讓雙潭成為嘉義代表性運動觀光品牌。

為維護雙潭周邊空氣品質，嘉縣環保局與嘉市環保局區域合作治理機制，共同推動劃設雙潭空氣品質維護區，管制範圍包括嘉市蘭潭水庫周邊道路，以及嘉縣仁義潭水庫周邊，涵蓋內甕國小及仁義潭停車場等區域。

車輛管制分2階段實施，第一階段2028年1月1日起，針對出廠滿5年以上的柴油大客車、柴油大貨車及燃油機車，全時段禁止進入維護區；第二階段於第一階段管制2年後，也就是2030年起，將出廠滿5年以上的柴油小貨車納入管制。不過，符合當年度排氣定期檢驗合格、前一年內排煙檢驗合格，或持有有效自主管理標章的車輛，可排除管制。違反公告規定者，依空氣汙染防制法處500元以上、6萬元以下罰鍰；違規行駛兩地國小周邊道路，將依裁罰準則加重裁罰0.5倍。

縣環保局表示，雙潭空氣品質維護區2027年依六階段程序推動，包括調查、協商、預告、公聽會及提報環境部核定等作業，預計2028年實施第一階段管制，與嘉市環保局透過跨縣市治理機制，共同維護雙潭水庫周邊空氣品質，讓民眾在享受湖光山色及運動休閒之餘，也能擁有更健康的環境。

嘉縣市環保局跨域合作，共同劃設「雙潭空氣品質維護區」，2028年元旦起實施車輛管制，守護水庫周邊環境與民眾運動健康。圖／嘉縣府提供
嘉縣市環保局跨域合作，共同劃設「雙潭空氣品質維護區」，2028年元旦起實施車輛管制，守護水庫周邊環境與民眾運動健康。圖／嘉縣府提供

仁義潭水庫蓄水量9成，湖光山色，假日吸引民眾休閒散步。聯合報系資料照
仁義潭水庫蓄水量9成，湖光山色，假日吸引民眾休閒散步。聯合報系資料照

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