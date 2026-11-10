6.2億元打造雲林首座3合1科技警政中心 高鐵特定區警政新據點動土

因應虎尾高鐵特定區預估增加多達逾4萬的人口數，加上虎尾分局老舊狹小，雲林縣警察局計畫將虎尾分局遷進高鐵特定區，將斥資6.22億元結合AI科技治安系統，將新建的虎尾分局打造成雲林縣首座兩千坪現代化的3合1警政中心，預計118年完工。

「虎尾分局暨高鐵派出所、科技警政中心辦公廳舍統包新建工程」今天由縣長張麗善、議長黃凱、雲林地方法院長卓進仕、雲林地檢署檢察長林秀敏、立委張嘉郡、縣警局長黃富村及虎尾鎮長林嘉弘、警察之友會理事長吳政憲主持動土典禮，警友會及多位縣議員與各界代表共同見證這項重大警政建設。

黃富村指出，虎尾高鐵特定區發展迅速，中科虎尾園區、矽品精密等產業陸續進駐，加上台大醫院虎尾院區、虎尾科大等醫療及高教資源匯聚，帶動治安維護與交通疏導需求日益增加。考量現有虎尾分局辦公空間不敷使用，感謝縣府和議會支持警方增設高鐵派出所的構想，並擴大結合虎尾分局、高鐵派出所及科技警政中心，打造成綜合警政廳舍大樓。

他說，3合1的新大樓為地下1層、地上6層，總樓地板面積約2200坪，採現代化編織流線造型，大樓棟間更有天橋連結，空間配置除考量分局行政、刑事偵查及派出所第一線受理報案等勤務需求，也規畫設置AI巡防指揮中心，配合未來勤務指揮調度與科技偵防工作。

張麗善表示，虎尾高鐵特定區已成雲林重要交通樞紐與科技產業門戶，更形成醫療、產業、文化教育及居家聚落，估計可增加逾4萬人口，公共安全建設也必須跟上地方發展，因此向國財署購置7千坪土地，其中兩千坪用來建造首度3合1科技警政中心，將為第一線員警提供更完善的執勤環境，守護地方治安。

黃富村指出，虎尾分局新廳舍完工後，將改善員警辦公與偵查空間，高鐵派出所也能就近服務特區及周邊民眾，提升民眾洽公便利性，新建虎尾分局一旦完成，現有的虎尾分局因靠近市中心，未來將保留虎尾派出所、交通處理小組等外勤警力，持續維護市區治安。

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土預計118年完工。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天由縣長張麗善（右四）主持動土典禮。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土預計118年完工。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，外觀採編織流線設計的現代化建築。圖／雲林縣警局提供

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土並上香祝禱工程順利，預計118年完工。記者蔡維斌／攝影