快訊

新北驚傳離奇命案 27歲男全身赤裸呈V字型死洗衣機內

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

聽新聞
0:00 / 0:00

6.2億元打造雲林首座3合1科技警政中心 高鐵特定區警政新據點動土

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，議長黃凱率多位議員共同見證。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，議長黃凱率多位議員共同見證。記者蔡維斌／攝影

因應虎尾高鐵特定區預估增加多達逾4萬的人口數，加上虎尾分局老舊狹小，雲林縣警察局計畫將虎尾分局遷進高鐵特定區，將斥資6.22億元結合AI科技治安系統，將新建的虎尾分局打造成雲林縣首座兩千坪現代化的3合1警政中心，預計118年完工。

「虎尾分局暨高鐵派出所、科技警政中心辦公廳舍統包新建工程」今天由縣長張麗善、議長黃凱、雲林地方法院長卓進仕、雲林地檢署檢察長林秀敏、立委張嘉郡、縣警局長黃富村及虎尾鎮長林嘉弘、警察之友會理事長吳政憲主持動土典禮，警友會及多位縣議員與各界代表共同見證這項重大警政建設。

黃富村指出，虎尾高鐵特定區發展迅速，中科虎尾園區、矽品精密等產業陸續進駐，加上台大醫院虎尾院區、虎尾科大等醫療及高教資源匯聚，帶動治安維護與交通疏導需求日益增加。考量現有虎尾分局辦公空間不敷使用，感謝縣府和議會支持警方增設高鐵派出所的構想，並擴大結合虎尾分局、高鐵派出所及科技警政中心，打造成綜合警政廳舍大樓。

他說，3合1的新大樓為地下1層、地上6層，總樓地板面積約2200坪，採現代化編織流線造型，大樓棟間更有天橋連結，空間配置除考量分局行政、刑事偵查及派出所第一線受理報案等勤務需求，也規畫設置AI巡防指揮中心，配合未來勤務指揮調度與科技偵防工作。

張麗善表示，虎尾高鐵特定區已成雲林重要交通樞紐與科技產業門戶，更形成醫療、產業、文化教育及居家聚落，估計可增加逾4萬人口，公共安全建設也必須跟上地方發展，因此向國財署購置7千坪土地，其中兩千坪用來建造首度3合1科技警政中心，將為第一線員警提供更完善的執勤環境，守護地方治安。

黃富村指出，虎尾分局新廳舍完工後，將改善員警辦公與偵查空間，高鐵派出所也能就近服務特區及周邊民眾，提升民眾洽公便利性，新建虎尾分局一旦完成，現有的虎尾分局因靠近市中心，未來將保留虎尾派出所、交通處理小組等外勤警力，持續維護市區治安。

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土預計118年完工。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土預計118年完工。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天由縣長張麗善（右四）主持動土典禮。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天由縣長張麗善（右四）主持動土典禮。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土預計118年完工。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土預計118年完工。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，外觀採編織流線設計的現代化建築。圖／雲林縣警局提供
位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，外觀採編織流線設計的現代化建築。圖／雲林縣警局提供

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土並上香祝禱工程順利，預計118年完工。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，今天動土並上香祝禱工程順利，預計118年完工。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，外觀採編織流線設計的現代化建築。圖／雲林縣警局提供
位於虎尾高鐵特定區斥資6.22億元打造的雲林首座3合1科技警政中心，占地達兩千多坪，外觀採編織流線設計的現代化建築。圖／雲林縣警局提供

雲林 高鐵 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林首辦耶誕城！燈區橫跨三大生活圈 蕭煌奇、韋禮安聖誕夜開唱

台中外埔消防分隊遷建工程今天動土 預計2028年底啟用

斥資逾5600萬元 苗縣造橋老人文康中心今落成啟用

青埔停三、停四BOT案動工　可望補足停車餐飲機能

相關新聞

6.2億元打造雲林首座3合1科技警政中心 高鐵特定區警政新據點動土

因應虎尾高鐵特定區預估增加多達逾4萬的人口數，加上虎尾分局老舊狹小，雲林縣警察局計畫將虎尾分局遷進高鐵特定區，將斥資6.22億元結合AI科技治安系統，將新建的虎尾分局打造成雲林縣首座兩千坪現代化的3合1警政中心，預計118年完工。

公職35年沒忘主管一句話！ 嘉縣張世杰獲行政院模範公務人員

嘉義縣政府今天表揚9名模範公務及服務績優人員，其中縣府文化觀光局科長張世杰，長年推動地方藝術節、文化科技及大型展演活動，除獲選縣級模範公務人員，更榮獲2026年行政院模範公務人員殊榮。縣長翁章梁表示，縣政建設仰賴各單位通力合作，每名公務人員都是推動嘉義轉型的重要力量。

76歲也能創業 雲林銀髮族不退休縣府媒合近2千人開創第二人生

雲林縣人口高齡化，熟齡族也逐漸成為地方勞動市場的重要人力，縣府除協助中高齡及高齡者重返職場，也輔導熟齡族創業，11月21日將在斗六行啟記念館廣場舉辦「銀色夢想家活力市集」，邀請熟齡創業者展售特色商品、分享追夢故事。其中，76歲的邱寶祥不僅創立皮革工藝品牌，還曾在74歲重返校園攻讀碩士、「生活屋」創辦人林佩芬則以巧手打造客製化微縮迷你屋。

腸壁切開還能縫回去！嘉基全台首例十二指腸腫瘤內視鏡切除縫合

嘉義一名63歲男子罹患十二指腸腫瘤，原本可能面臨切除部分腸道、甚至胰臟的手術，嘉義基督教醫院醫療團隊2022年透過經口內視鏡，從腸道內部完成腫瘤全層切除及縫合，讓病人免開大刀，術後當天即可下床，追蹤近4年未復發。嘉基表示，這項手術是全台首例「十二指腸全層切除合併內視鏡縫合」，內科部副部長周莒光說，這項技術不只是「切得掉」，更重要的是「縫得回去」。

番仔溝公園整修開放前 嘉義市議員要求解決吸菸治安隱憂

嘉義市番仔溝公園整修工程完成，即將重新開放，公園長期存在街友聚集、違規吸菸、煙蒂、檳榔渣及排水異味等問題，加上曾發生民眾勸阻吸菸引發暴力衝突，市議員上午質詢公園無菸環境治安，要求改善環境衛生與治安，營造公園無菸環境，親子安心休憩公共空間。

虎尾非營幼兒園啟動「心願樹」 盼能募集333份聖誕禮物為家扶兒圓夢

每個孩子的小小心願，都值得被珍惜。雲林縣虎尾非營利幼兒園以「樹在聽願、愛在開花」為主題，今天啟動「心願樹」，號召社會大眾認領心願、募集333份禮物，將孩子的期待化為實際祝福，送給雲林家扶中心兒童，盼讓弱勢家庭孩子在聖誕節前夕感受社會溫暖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。