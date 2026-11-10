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公職35年沒忘主管一句話！ 嘉縣張世杰獲行政院模範公務人員

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府今天舉行模範公務人員暨服務績優人員頒獎典禮，縣長翁章梁（左四）與獲獎人員合影，肯定公務同仁的專業表現與服務貢獻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天舉行模範公務人員暨服務績優人員頒獎典禮，縣長翁章梁（左四）與獲獎人員合影，肯定公務同仁的專業表現與服務貢獻。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天表揚9名模範公務及服務績優人員，其中縣府文化觀光局科長張世杰，長年推動地方藝術節、文化科技及大型展演活動，除獲選縣級模範公務人員，更榮獲2026年行政院模範公務人員殊榮。縣長翁章梁表示，縣政建設仰賴各單位通力合作，每名公務人員都是推動嘉義轉型的重要力量。

嘉義縣政府今天舉行2026年度模範公務人員暨服務績優人員頒獎典禮，由翁章梁頒獎表揚7名模範公務人員及2名服務績優人員，獲獎者家屬與同仁也到場分享喜悅。

其中最受矚目的張世杰，2020年起任職文觀局藝文推廣科，陸續推動大埔藝術節、太平藝術節、溪口小戲節等活動，更透過「再嘉義環境藝術行動」，將藝術帶進全縣18鄉鎮市，相關成果獲國內外設計獎肯定。

張世杰2023年爭取數位部「5G與在地文化落地計畫」8000萬元經費，推動16項文化科技應用計畫，並參與2026台灣燈會嘉義夢燈區、國際展演及大型踩街活動規畫，展現跨領域策展能力。

談到獲獎心情，張世杰說，自己只是站在比較容易被看見的位置，真正的成果來自團隊每天累積的努力。他回憶35年前初任公職時，主管曾提醒「領國家薪水，就要把分內工作做好」，如今更深刻體會，公務人員不僅要把事情做好，更要做滿、做漂亮，才能展現公共服務的價值。

翁章梁表示，嘉義縣過去面臨人口外流與人才流失挑戰，近年迎來產業發展契機，縣府施政滿意度持續提升，是全體公務同仁共同努力的成果，也期盼獲獎者持續發揮專業，帶動團隊成長。

其餘6名模範公務人員包括農業處技正洪佳伶、勞工暨青年發展處科長黃宣毓、消防局分隊長蔡宗曇、衛生局科長張秝淇、環保局科長蘇群仁及大林鎮公所清潔隊長簡嘉彬；服務績優人員包括經濟發展處臨時約僱人員葉佳玲等2人。

嘉義縣文化觀光局科長張世杰（右）深耕地方藝文推廣，榮獲2026年行政院模範公務人員殊榮，縣長翁章梁（左）頒獎表揚，肯定其推動文化藝術與跨域整合的成果。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局科長張世杰（右）深耕地方藝文推廣，榮獲2026年行政院模範公務人員殊榮，縣長翁章梁（左）頒獎表揚，肯定其推動文化藝術與跨域整合的成果。圖／嘉義縣政府提供

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