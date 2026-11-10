76歲也能創業 雲林銀髮族不退休縣府媒合近2千人開創第二人生

雲林縣人口高齡化，熟齡族也逐漸成為地方勞動市場的重要人力，縣府除協助中高齡及高齡者重返職場，也輔導熟齡族創業，11月21日將在斗六行啟記念館廣場舉辦「銀色夢想家活力市集」，邀請熟齡創業者展售特色商品、分享追夢故事。其中，76歲的邱寶祥不僅創立皮革工藝品牌，還曾在74歲重返校園攻讀碩士、「生活屋」創辦人林佩芬則以巧手打造客製化微縮迷你屋。

雲林縣政府自2022年11月成立銀髮人才服務據點，提供就業諮詢、職涯規劃、履歷面試指導、職場體驗、徵才媒合及創業輔導等服務，截至2025年12月，累計受理中高齡及高齡求職登記與諮詢6996人次，成功媒合就業1915人次；2026年截至上月底也已媒合467人次就業，媒合者平均薪資約3萬至3萬2000元

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，熟齡族求職者日益增加，依據媒合狀況，顯示熟齡族不僅有工作意願，也具備持續投入職場的能力，縣府除持續協助熟齡朋友重返職場、開創第二職涯，也輔導熟齡族創業。

張世忠表示，這次市集特別邀請兩位熟齡創業者分享追夢故事。「生活屋」創辦人林佩芬以巧手打造客製化微縮迷你屋，將生活中的珍貴記憶化為精巧作品；另一位是76歲的「藝奇玩皮樂」創辦人邱寶祥，74歲時考入南華大學生死學系攻讀碩士，將生死學體悟融入皮革工藝，開發民生美學及工業防具等作品。

當天市集集結中式烘焙、文創布藝、種子藝術、手工皮件、美容護膚、經絡調理及在地農特產品等多元攤位，另設有創業及就業諮詢服務，串聯微型創業鳳凰及公部門資源，協助有意求職或創業的熟齡朋友尋找發展機會。

活動也推出集點摸彩，民眾走訪攤位集滿10點即可兌換摸彩券，頭獎為iPad A16 11吋（128G）。「銀色夢想家活力市集」將於11月21日上午9時至下午3時，在斗六行啟記念館廣場舉行。企業如有銀髮人力需求，或熟齡朋友有求職、創業諮詢需求，可洽雲林縣銀髮人才服務據點，電話05-6329191，地址為虎尾鎮林森路一段426號1樓。