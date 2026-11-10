腸壁切開還能縫回去！嘉基全台首例十二指腸腫瘤內視鏡切除縫合
嘉義一名63歲男子罹患十二指腸腫瘤，原本可能面臨切除部分腸道、甚至胰臟的手術，嘉義基督教醫院醫療團隊2022年透過經口內視鏡，從腸道內部完成腫瘤全層切除及縫合，讓病人免開大刀，術後當天即可下床，追蹤近4年未復發。嘉基表示，這項手術是全台首例「十二指腸全層切除合併內視鏡縫合」，內科部副部長周莒光說，這項技術不只是「切得掉」，更重要的是「縫得回去」。
嘉基今天舉辦醫療成果發表活動，63歲黃姓患者親自現身分享治療經歷。他5年前接受檢查時，發現十二指腸長有約2公分的胃腸道基質瘤（GIST），且腫瘤源自肌肉層，治療難度相當高。
周莒光表示，十二指腸位於消化道深處，腸壁薄又緊鄰胰臟及膽管開口，是內視鏡治療最困難的部位之一。國際研究顯示，即使只切除表淺病灶，內視鏡黏膜下剝離術仍有約15%的術中穿孔風險。
由於患者的腫瘤源自肌肉層，無法單純刮除表面組織，必須完整切穿腸壁才能取出。醫療團隊先以內視鏡黏膜下剝離術分離周邊組織，再進行全層切除，最後從腸道內部將缺口完整縫合，全程不需傳統開腹手術。
院方表示，這項高難度手術於2022年完成，據院方資料為全台首例十二指腸全層切除合併內視鏡縫合案例。術後病理檢查證實腫瘤完整切除，切緣沒有殘留，病患也未發生併發症，當天便能下床活動，追蹤至今未見復發，相關成果已發表於國際期刊「Endoscopy」及「台灣醫學會雜誌」。
嘉基表示，院內團隊累計完成超過1000例內視鏡黏膜下剝離及全層切除治療，涵蓋食道、胃及大腸等部位。院內癌症登記資料顯示，相關三類早期癌症患者5年存活率均超過95%，部分患者可透過內視鏡治療保留器官。
院長陳煒表示，嘉基持續發展保留器官的癌症治療技術，民眾應善用癌症篩檢服務。周莒光也提醒，早期消化道癌症及部分胃腸道基質瘤可能沒有明顯症狀，若有家族病史或長期腸胃不適，應及早就醫評估。
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