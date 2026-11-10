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腸壁切開還能縫回去！嘉基全台首例十二指腸腫瘤內視鏡切除縫合

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院內科部副部長周莒光介紹十二指腸腫瘤內視鏡治療技術，透過全層切除及縫合，讓符合條件的患者有機會免開大刀，保留器官。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院內科部副部長周莒光介紹十二指腸腫瘤內視鏡治療技術，透過全層切除及縫合，讓符合條件的患者有機會免開大刀，保留器官。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義一名63歲男子罹患十二指腸腫瘤，原本可能面臨切除部分腸道、甚至胰臟的手術，嘉義基督教醫院醫療團隊2022年透過經口內視鏡，從腸道內部完成腫瘤全層切除及縫合，讓病人免開大刀，術後當天即可下床，追蹤近4年未復發。嘉基表示，這項手術是全台首例「十二指腸全層切除合併內視鏡縫合」，內科部副部長周莒光說，這項技術不只是「切得掉」，更重要的是「縫得回去」。

嘉基今天舉辦醫療成果發表活動，63歲黃姓患者親自現身分享治療經歷。他5年前接受檢查時，發現十二指腸長有約2公分的胃腸道基質瘤（GIST），且腫瘤源自肌肉層，治療難度相當高。

周莒光表示，十二指腸位於消化道深處，腸壁薄又緊鄰胰臟及膽管開口，是內視鏡治療最困難的部位之一。國際研究顯示，即使只切除表淺病灶，內視鏡黏膜下剝離術仍有約15%的術中穿孔風險。

由於患者的腫瘤源自肌肉層，無法單純刮除表面組織，必須完整切穿腸壁才能取出。醫療團隊先以內視鏡黏膜下剝離術分離周邊組織，再進行全層切除，最後從腸道內部將缺口完整縫合，全程不需傳統開腹手術。

院方表示，這項高難度手術於2022年完成，據院方資料為全台首例十二指腸全層切除合併內視鏡縫合案例。術後病理檢查證實腫瘤完整切除，切緣沒有殘留，病患也未發生併發症，當天便能下床活動，追蹤至今未見復發，相關成果已發表於國際期刊「Endoscopy」及「台灣醫學會雜誌」。

嘉基表示，院內團隊累計完成超過1000例內視鏡黏膜下剝離及全層切除治療，涵蓋食道、胃及大腸等部位。院內癌症登記資料顯示，相關三類早期癌症患者5年存活率均超過95%，部分患者可透過內視鏡治療保留器官。

院長陳煒表示，嘉基持續發展保留器官的癌症治療技術，民眾應善用癌症篩檢服務。周莒光也提醒，早期消化道癌症及部分胃腸道基質瘤可能沒有明顯症狀，若有家族病史或長期腸胃不適，應及早就醫評估。

嘉義基督教醫院院長陳煒表示，院內持續發展內視鏡微創治療技術，協助部分癌症患者在符合治療條件下避免傳統開刀，減少手術負擔。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院院長陳煒表示，院內持續發展內視鏡微創治療技術，協助部分癌症患者在符合治療條件下避免傳統開刀，減少手術負擔。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院醫療團隊以內視鏡完成十二指腸腫瘤全層切除及縫合，院方今天舉辦醫療成果發表活動，黃姓患者（中）與醫療團隊合影，分享術後近4年未復發的治療成果。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院醫療團隊以內視鏡完成十二指腸腫瘤全層切除及縫合，院方今天舉辦醫療成果發表活動，黃姓患者（中）與醫療團隊合影，分享術後近4年未復發的治療成果。圖／嘉義基督教醫院提供

63歲黃姓患者（右）5年前發現十二指腸長有約2公分腫瘤，經嘉義基督教醫院團隊以內視鏡完成切除及縫合，術後當天即可下床活動，追蹤近4年未復發，今天現身分享治療經歷。圖／嘉義基督教醫院提供
63歲黃姓患者（右）5年前發現十二指腸長有約2公分腫瘤，經嘉義基督教醫院團隊以內視鏡完成切除及縫合，術後當天即可下床活動，追蹤近4年未復發，今天現身分享治療經歷。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基 腫瘤 內視鏡

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