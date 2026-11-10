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番仔溝公園整修開放前 嘉義市議員要求解決吸菸治安隱憂

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員王浩質詢。記者魯永明／攝影
嘉義市議員王浩質詢。記者魯永明／攝影

嘉義市番仔溝公園整修工程完成，即將重新開放，公園長期存在街友聚集、違規吸菸、煙蒂、檳榔渣及排水異味等問題，加上曾發生民眾勸阻吸菸引發暴力衝突，市議員上午質詢公園無菸環境治安，要求改善環境衛生與治安，營造公園無菸環境，親子安心休憩公共空間。

議員王浩質詢，嘉義火車站前前廣場今年公告劃設禁菸區，但民眾遇到有人在禁菸區吸菸，不知如何檢舉或尋求協助。他以嘉大及其他大專院校為例，校園禁菸告示除標示罰則，會清楚提供諮詢、檢舉專線及QR Code，方便民眾檢舉違規，建議市府比照，讓禁菸規定不只是張貼公告，更有明確的執行管道。

王浩指出，番仔溝公園曾發生勸導違規吸菸引發暴力毆打事件，家長透過市府建設處留言反映，公園周邊有街友聚集、煙蒂、檳榔渣及水溝異味等問題。公園旁人行地下道通往火車站前站，家長擔心孩子經過時的安全，不敢讓小朋友獨自通行。

建設處長羅資政答詢，番仔溝公園整修工程5日完工，目前進行驗收環境清潔，將加緊作業完成安排啟用。針對公園管理問題，建設處將與警察局、衛生局跨局處合作，透過聯合稽查處理違規吸菸、街友聚集及環境衛生問題。

羅資政表示，除建設處平時巡檢人力，針對假日連假，研議短期警衛配置，規劃導入AI科技設備，增加現場管理及提醒功能。此外也希望結合周邊社區力量，共同協助勸導及維護環境。

王浩要求市府不能只靠導入科技設備，應在重新開放前，建立現場通報及管理機制，公布聯絡資訊，讓民眾遇到問題時有所依循。衛生局長廖育瑋說會加強禁煙稽查；警局長陳明志表示，會加強治安巡邏維護。

嘉義 議員 公園

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