虎尾非營幼兒園啟動「心願樹」 盼能募集333份聖誕禮物為家扶兒圓夢

每個孩子的小小心願，都值得被珍惜。雲林縣虎尾非營利幼兒園以「樹在聽願、愛在開花」為主題，今天啟動「心願樹」，號召社會大眾認領心願、募集333份禮物，將孩子的期待化為實際祝福，送給雲林家扶中心兒童，盼讓弱勢家庭孩子在聖誕節前夕感受社會溫暖。

「心願樹」由樂活產業發展協會委託辦理的虎尾非營利幼兒園籌劃，在教育總監韋明淑、園長黃雅娟帶領下，邀請雲林家扶中心主委陳燦勳、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖等人，共同啟動心願樹。幼兒園小朋友、珈珈曲線運動館活潑精彩的表演，洋溢歡樂溫馨氣氛。

韋明淑表示，每張心願卡背後，都藏著孩子對生活的期待，有些願望看似平凡，卻是孩子期盼已久、甚至不敢開口提出的心願。透過心願樹串聯社會愛心，讓孩子的期待被看見，也讓一份份善意轉化為陪伴成長的力量。

陳燦勳指出，家扶中心孩子的心願各有不同，像喜愛烘焙的「小婷」希望擁有一個6吋活動式蛋糕模具，親手製作蛋糕與家人分享；「小瑜」因長高想換粉紅色書包，卻體貼媽媽辛苦，不願增加家中負擔；「阿正」罹患罕見疾病，日常需要使用成人S號尿布，這項心願更是生活上的實際需求。

陳燦勳說，從培養興趣、體貼家人到日常生活所需，每個願望都反映孩子不同的處境與期待，也盼透過社會各界響應，讓孩子感受到有人關心、有人支持。

雲林家扶中心感謝虎尾非營利幼兒園、樂活產業發展協會及各界愛心人士共同參與，333份心願禮物不只是物質上的滿足，更是送給孩子的一份關懷與鼓勵。主辦單位邀請民眾一起認領心願，讓愛心化為實際行動，陪伴孩子度過溫暖難忘的聖誕節。