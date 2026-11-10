5.14億佳里進學路立體停車場動土 黃偉哲盼增停車位活化公有土地

5.14億預算新建的台南市佳里進學路立體停車場今天動土。市長黃偉哲期盼增加停車供給、活化公有土地。

進學路立體停車場預計2028年底完工，提供180席汽車、80席機車停車位，結合約333坪商業空間，是台南市第14座爭取中央補助的立體停車場。

交通局表示，進學路立體停車場位於進學路南側，規畫地上4層及屋頂層，將原有57席汽車停車位提升至180席，另增設80席機車停車位。一樓規畫約333坪商業空間，結合停車服務與商業生活機能，進一步提升公有土地附加價值。

交通局指出，考量周邊多為住宅區，且鄰近文化歷史風貌街區，設計上採實牆搭配仿石塗料及鋁板牆看板，降低車輛進出產生的噪音及車燈光害，並保留基地部分既有植栽，規畫共融式口袋公園，搭配人行道拓寬及基地退縮空間，營造友善步行與休憩環境。

市府規畫停車場串聯公共自行車及鄰近佳里轉運站，完善低碳轉乘服務。也將導入智慧綠能管理，智慧化停車服務減少車輛場內繞行時間，並規畫綠能停車空間。

黃偉哲表示，停車場位於佳里核心地段，感謝立委郭國文協助爭取中央經費，議會支持地方自籌款，讓工程順利推動。樓層與車道設計均經專業考量，期盼施工團隊在確保品質與安全的下加速進度，讓地方早日享有便利的停車服務，帶動佳里及北台南發展。

市府統計，2019年起爭取中央前瞻計畫補助興建13座立體停車場，增加3842席汽車及2138席機車位，中央補助累計近25億元，已有9座啟用。進學路停車場中央補助2.36億元、地方自籌2.78億元，採統包方式推動。

5.14億興建佳里進學路立體停車場動土。圖／交通局提供

進學路立體停車場預計2028年底完工，提供180席汽車、80席機車停車位，結合約333坪商業空間。示意圖／交通局提供

5.14億興建佳里進學路立體停車場動土。圖／交通局提供

5.14億興建佳里進學路立體停車場動土。圖／交通局提供

進學路立體停車場預計2028年底完工，提供180席汽車、80席機車停車位，結合約333坪商業空間。示意圖／交通局提供