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嘉市運動地圖攻略APP逾1年未上線挨批　體育場長：年底上線

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市議員顏翎熹（右）質詢體育場長張家羽。記者魯永明／翻攝
嘉市議員顏翎熹（右）質詢體育場長張家羽。記者魯永明／翻攝

嘉義市府去年編500萬元預算，打造結合AI技術運動地圖攻略APP，去年9月決標，宣稱整合全市運動場域，協助市民找到適合運動項目地點。然而，決標至今逾1年，APP仍未上線，市議員上午質詢，執行進度與計畫效益出現落差；體育場長張家羽答詢，本月下旬召開跨單位確認後，年底上線啟用。

議員顏翎熹質詢，運動地圖攻略APP計畫編500萬元預算，議會審議市府對計畫內容功能沒充分說明，僅拿出一張A4單張介紹，沒有要求體育場長報告，議會通過預算，計畫去年9月決標，經1年多，還看不到APP成果，要求教育處體育場長張家羽到場說明執行進度上線日期。

張家羽答詢，目前盤點增修運動場域資料，包括運動場館、各類運動設施及民間業者提供資訊，也請管理單位線上確認，預計本月下旬召開跨單位確認會議，年底上線。

顏翎熹追問，計畫強調運用AI技術整合運動場域，究竟AI用在哪些功能？張家羽說，主要透過使用者填寫年齡、性別、運動習性及偏好，搭配手機定位，推薦適合運動項目及周邊場域，如退休長者想打太極拳或參加有氧舞蹈，系統就能依照所在地推薦相關運動資訊。

顏翎熹質疑，推薦功能一般搜尋引擎或地圖平台也能做到，是否真的需要導入AI？且中央已有全國運動場館資訊網，具備場館查詢及定位功能，嘉市再花500萬元開發APP，功能差異及實際效益究竟在哪裡？

張家羽解釋，中央平台及Google地圖主要呈現既有建築物及運動場館，市府APP進一步盤點公園、廣場、戶外慢跑路線、自行車道等非正式運動場域，希望協助尚未養成運動習慣、但有意願參與運動的族群找到合適活動地點。

但顏翎熹認為，這些資訊整合透過網頁也能完成，市府為何一定要另外開發獨立APP？嘉市已有「愛嘉義」APP，市民還得再下載運動APP，不僅增加使用門檻，後續涉及系統維護成本，500萬元預算審議資訊不充分，決標超過1年未上線，連APP是否有必要獨立開發都說不清楚，市府應正視預算投入與執行成果之間的落差，避免公共經費投入，開發民眾不一定需要甚至不願下載使用的系統。

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