台南佳里進學路立體停車場動土 117年底完工

台南市佳里區進學路立體停車場今天動土，工程總經費新台幣5.14億元，預定民國117年底完工，將提供180席汽車及80席機車停車位，這是台南第14座獲中央補助的立體停車場。

台南市長黃偉哲今天出席佳里區進學路立體停車場動土典禮指出，這座停車場位於佳里區核心地段，場館樓層和車道設計經專業考量，他期盼在確保品質與安全前提下加速進度，帶動佳里及北台南發展。

市府說明，佳里區進學路立體停車場規劃地上4層及屋頂層，將原有57席汽車停車位增加至180席，再增設80席機車停車位；1樓則規劃333坪商業空間，結合停車服務與商業生活機能，提升公有土地附加價值。

此外，停車場將串聯公共自行車及鄰近佳里轉運站，完善低碳轉乘服務，未來將導入智慧綠能管理，透過智慧化停車服務減少車輛場內繞行時間，並規劃綠能停車空間。

台南市自108年起爭取中央前瞻計畫補助興建立體停車場，目前已啟用9座。佳里區進學路立體停車場由中央補助2.36億元，地方自籌2.78億元，採統包方式推動。