快訊

吃Buffet上廁所不用驗證！他好奇「換人接力吃」會被抓？前員工揭內幕

國安基金近3次護盤買哪些？網驚見「這6檔」從沒缺席

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭公車撞右手骨裂

聽新聞
0:00 / 0:00

台南佳里進學路立體停車場動土 117年底完工

中央社／ 台南10日電

台南市佳里區進學路立體停車場今天動土，工程總經費新台幣5.14億元，預定民國117年底完工，將提供180席汽車及80席機車停車位，這是台南第14座獲中央補助的立體停車場。

台南市長黃偉哲今天出席佳里區進學路立體停車場動土典禮指出，這座停車場位於佳里區核心地段，場館樓層和車道設計經專業考量，他期盼在確保品質與安全前提下加速進度，帶動佳里及北台南發展。

市府說明，佳里區進學路立體停車場規劃地上4層及屋頂層，將原有57席汽車停車位增加至180席，再增設80席機車停車位；1樓則規劃333坪商業空間，結合停車服務與商業生活機能，提升公有土地附加價值。

此外，停車場將串聯公共自行車及鄰近佳里轉運站，完善低碳轉乘服務，未來將導入智慧綠能管理，透過智慧化停車服務減少車輛場內繞行時間，並規劃綠能停車空間。

台南市自108年起爭取中央前瞻計畫補助興建立體停車場，目前已啟用9座。佳里區進學路立體停車場由中央補助2.36億元，地方自籌2.78億元，採統包方式推動。

停車場 台南 黃偉哲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南學甲區排球樂活運動館動土 117年完工啟用

台南立人國小中央廚房重建動土 供餐2校2000名師生

台南校園午餐再升級！4000萬重建立人國小中央廚房 2000師生受惠

台南第11批充電站將上線 全市141處累計使用逾1.5萬次 這兩處最熱門

相關新聞

腸壁切開還能縫回去！嘉基全台首例十二指腸腫瘤內視鏡切除縫合

嘉義一名63歲男子罹患十二指腸腫瘤，原本可能面臨切除部分腸道、甚至胰臟的手術，嘉義基督教醫院醫療團隊2022年透過經口內視鏡，從腸道內部完成腫瘤全層切除及縫合，讓病人免開大刀，術後當天即可下床，追蹤近4年未復發。嘉基表示，這項手術是全台首例「十二指腸全層切除合併內視鏡縫合」，內科部副部長周莒光說，這項技術不只是「切得掉」，更重要的是「縫得回去」。

番仔溝公園整修開放前 嘉義市議員要求解決吸菸治安隱憂

嘉義市番仔溝公園整修工程完成，即將重新開放，公園長期存在街友聚集、違規吸菸、煙蒂、檳榔渣及排水異味等問題，加上曾發生民眾勸阻吸菸引發暴力衝突，市議員上午質詢公園無菸環境治安，要求改善環境衛生與治安，營造公園無菸環境，親子安心休憩公共空間。

虎尾非營幼兒園啟動「心願樹」 盼能募集333份聖誕禮物為家扶兒圓夢

每個孩子的小小心願，都值得被珍惜。雲林縣虎尾非營利幼兒園以「樹在聽願、愛在開花」為主題，今天啟動「心願樹」，號召社會大眾認領心願、募集333份禮物，將孩子的期待化為實際祝福，送給雲林家扶中心兒童，盼讓弱勢家庭孩子在聖誕節前夕感受社會溫暖。

5.14億佳里進學路立體停車場動土 黃偉哲盼增停車位活化公有土地

5.14億預算新建的台南市佳里進學路立體停車場今天動土。市長黃偉哲期盼增加停車供給、活化公有土地。

嘉市運動地圖攻略APP逾1年未上線挨批　體育場長：年底上線

嘉義市府去年編500萬元預算，打造結合AI技術運動地圖攻略APP，去年9月決標，宣稱整合全市運動場域，協助市民找到適合運動項目地點。然而，決標至今逾1年，APP仍未上線，市議員上午質詢，執行進度與計畫效益出現落差；體育場長張家羽答詢，本月下旬召開跨單位確認後，年底上線啟用。

嘉義市公園寵物公園夜間照明不足故障挨批 市府：檢討改善

嘉市公園綠地增加，夜間照明不足，維護管理未落實挨批；市議員上午質詢，半年前要求改善北香湖公園及東、西區寵物公園照明環境，近日勘查，發現問題未解決，東區寵物公園路燈故障2個月未修，北香湖公園部分步道入夜昏暗，問市長黃敏惠「天黑，妳敢不敢一個人去公園走？」黃敏惠說，會檢討改善，呼籲大家共同維護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。