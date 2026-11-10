嘉義市公園寵物公園夜間照明不足故障挨批 市府：檢討改善

嘉市公園綠地增加，夜間照明不足，維護管理未落實挨批；市議員上午質詢，半年前要求改善北香湖公園及東、西區寵物公園照明環境，近日勘查，發現問題未解決，東區寵物公園路燈故障2個月未修，北香湖公園部分步道入夜昏暗，問市長黃敏惠「天黑，妳敢不敢一個人去公園走？」黃敏惠說，會檢討改善，呼籲大家共同維護。

議員顏翎熹質詢，嘉市打造公園城市，公園不應只有白天使用，許多上班族下班後散步、運動及遛狗，入夜照明不足，不僅降低民眾使用意願，也增加跌倒治安疑慮。她上次定期會提案，要求改善北香湖公園夜間照明，以及東、西區寵物公園環境，隔半年勘查，部分問題仍未改善。

她指出，北香湖公園部分步道，通往寵物公園路段照明不足；東區寵物公園燈具閃爍故障，9月至今近2個月未修復，部分燈具遭藤蔓纏繞；西區寵物公園照明不足、草地雜亂，顯示維護缺失。

建設處長羅資政答詢，公園有巡查及清潔人員日間檢查，安排夜間巡視，原則上每座公園至少每月巡查一次，受限人力，無法每日檢查。針對燈具故障，將檢討縮短修復時間，北香湖公園使用超過10年，部分電線設備老舊，市府已在活動較頻繁區域增設9座高燈，規劃公園優化方案，短期針對道路節點補強照明，中期盤點老舊線路，與台電協調增加供電容量，逐步改善照明不足問題。

顏翎熹出示夜間拍攝昏暗照片，要求正視民眾使用需求，不能只靠民眾透過1999通報，市府應主動巡查，夜間照明及故障燈具建立維修機制，提出具體改善期程。顏翎熹也關注八掌溪堤岸黃金風鈴木步道維護。她指出，市府日前在當地辦百工百業健走，但步道及周邊設施老舊、缺乏維

護，與市民運動休憩需求有落差。工務處長余成鈺答詢示，步道屬第五河川分署轄管，管理維護權責五河分署，市府會轉達。

黃敏惠表示，公園建設是市府長期努力成果，市府建立巡檢機制，民眾發現設施或環境有問題，可透過現場QR Code或1999市民專線反映，即時處理，夜間照明問題，會檢討巡檢機制，兼顧公園生態休憩功能，改善夜間使用環境，八掌溪堤岸黃金風鈴木步道維護，屬中央管轄，不能讓嘉市成為「化外之地」。