快訊

吃Buffet上廁所不用驗證！他好奇「換人接力吃」會被抓？前員工揭內幕

國安基金近3次護盤買哪些？網驚見「這6檔」從沒缺席

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭公車撞右手骨裂

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市公園寵物公園夜間照明不足故障挨批 市府：檢討改善

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市議員顏翎熹（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝
嘉市議員顏翎熹（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝

嘉市公園綠地增加，夜間照明不足，維護管理未落實挨批；市議員上午質詢，半年前要求改善北香湖公園及東、西區寵物公園照明環境，近日勘查，發現問題未解決，東區寵物公園路燈故障2個月未修，北香湖公園部分步道入夜昏暗，問市長黃敏惠「天黑，妳敢不敢一個人去公園走？」黃敏惠說，會檢討改善，呼籲大家共同維護。

議員顏翎熹質詢，嘉市打造公園城市，公園不應只有白天使用，許多上班族下班後散步、運動及遛狗，入夜照明不足，不僅降低民眾使用意願，也增加跌倒治安疑慮。她上次定期會提案，要求改善北香湖公園夜間照明，以及東、西區寵物公園環境，隔半年勘查，部分問題仍未改善。

她指出，北香湖公園部分步道，通往寵物公園路段照明不足；東區寵物公園燈具閃爍故障，9月至今近2個月未修復，部分燈具遭藤蔓纏繞；西區寵物公園照明不足、草地雜亂，顯示維護缺失。

建設處長羅資政答詢，公園有巡查及清潔人員日間檢查，安排夜間巡視，原則上每座公園至少每月巡查一次，受限人力，無法每日檢查。針對燈具故障，將檢討縮短修復時間，北香湖公園使用超過10年，部分電線設備老舊，市府已在活動較頻繁區域增設9座高燈，規劃公園優化方案，短期針對道路節點補強照明，中期盤點老舊線路，與台電協調增加供電容量，逐步改善照明不足問題。

顏翎熹出示夜間拍攝昏暗照片，要求正視民眾使用需求，不能只靠民眾透過1999通報，市府應主動巡查，夜間照明及故障燈具建立維修機制，提出具體改善期程。顏翎熹也關注八掌溪堤岸黃金風鈴木步道維護。她指出，市府日前在當地辦百工百業健走，但步道及周邊設施老舊、缺乏維

護，與市民運動休憩需求有落差。工務處長余成鈺答詢示，步道屬第五河川分署轄管，管理維護權責五河分署，市府會轉達。

黃敏惠表示，公園建設是市府長期努力成果，市府建立巡檢機制，民眾發現設施或環境有問題，可透過現場QR Code或1999市民專線反映，即時處理，夜間照明問題，會檢討巡檢機制，兼顧公園生態休憩功能，改善夜間使用環境，八掌溪堤岸黃金風鈴木步道維護，屬中央管轄，不能讓嘉市成為「化外之地」。

嘉市議員顏翎熹（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝
嘉市議員顏翎熹（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝

嘉義 公園 寵物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

議員爭取經費 淡水文中八公園廊帶改造動工

行人穿越線畫進草地嘉市議員要求檢討 長輩健保補助扣款引發困惑

陳澄波畫作變身兒童遊戲塔 嘉市湖子內兒24公園啟用滑梯成亮點

吳品叡提寵物友善政見 蔡易餘以百村小旅行串起歷史故事

相關新聞

腸壁切開還能縫回去！嘉基全台首例十二指腸腫瘤內視鏡切除縫合

嘉義一名63歲男子罹患十二指腸腫瘤，原本可能面臨切除部分腸道、甚至胰臟的手術，嘉義基督教醫院醫療團隊2022年透過經口內視鏡，從腸道內部完成腫瘤全層切除及縫合，讓病人免開大刀，術後當天即可下床，追蹤近4年未復發。嘉基表示，這項手術是全台首例「十二指腸全層切除合併內視鏡縫合」，內科部副部長周莒光說，這項技術不只是「切得掉」，更重要的是「縫得回去」。

番仔溝公園整修開放前 嘉義市議員要求解決吸菸治安隱憂

嘉義市番仔溝公園整修工程完成，即將重新開放，公園長期存在街友聚集、違規吸菸、煙蒂、檳榔渣及排水異味等問題，加上曾發生民眾勸阻吸菸引發暴力衝突，市議員上午質詢公園無菸環境治安，要求改善環境衛生與治安，營造公園無菸環境，親子安心休憩公共空間。

虎尾非營幼兒園啟動「心願樹」 盼能募集333份聖誕禮物為家扶兒圓夢

每個孩子的小小心願，都值得被珍惜。雲林縣虎尾非營利幼兒園以「樹在聽願、愛在開花」為主題，今天啟動「心願樹」，號召社會大眾認領心願、募集333份禮物，將孩子的期待化為實際祝福，送給雲林家扶中心兒童，盼讓弱勢家庭孩子在聖誕節前夕感受社會溫暖。

5.14億佳里進學路立體停車場動土 黃偉哲盼增停車位活化公有土地

5.14億預算新建的台南市佳里進學路立體停車場今天動土。市長黃偉哲期盼增加停車供給、活化公有土地。

嘉市運動地圖攻略APP逾1年未上線挨批　體育場長：年底上線

嘉義市府去年編500萬元預算，打造結合AI技術運動地圖攻略APP，去年9月決標，宣稱整合全市運動場域，協助市民找到適合運動項目地點。然而，決標至今逾1年，APP仍未上線，市議員上午質詢，執行進度與計畫效益出現落差；體育場長張家羽答詢，本月下旬召開跨單位確認後，年底上線啟用。

嘉義市公園寵物公園夜間照明不足故障挨批 市府：檢討改善

嘉市公園綠地增加，夜間照明不足，維護管理未落實挨批；市議員上午質詢，半年前要求改善北香湖公園及東、西區寵物公園照明環境，近日勘查，發現問題未解決，東區寵物公園路燈故障2個月未修，北香湖公園部分步道入夜昏暗，問市長黃敏惠「天黑，妳敢不敢一個人去公園走？」黃敏惠說，會檢討改善，呼籲大家共同維護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。