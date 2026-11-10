台南學甲區排球樂活運動館動土 117年完工啟用

台南市學甲區排球樂活運動館今天動土，預定投入新台幣3億3000萬元，民國117年完工啟用，將提供排球訓練、賽事及多元運動空間，兼顧選手培訓與市民休閒需求。

台南市長黃偉哲今天主持學甲區排球樂活運動館動土典禮指出，學甲是台灣排球運動重要搖籃，每年舉辦華宗盃排球錦標賽吸引數千名選手參與，已成全國四大排球盃賽之一。

黃偉哲表示，市府爭取運動部補助4000萬元，再自籌2億9000萬元興建學甲區排球樂活運動館，面積約1300坪，以排球為主，也可供籃球、桌球及羽球使用，3樓設有重訓室，未來將作為多功能體育據點，且承辦華宗盃賽事，帶動運動及觀光發展。

市府說明，場館設計展現高度空間彈性，內部配置3面南北向排球場，平時提供基層訓練，也可調整作為羽球、籃球使用；館內還有獨立空間規劃重訓、飛輪及有氧等教室，大幅提升使用率，滿足全齡運動需求。