台南喜樹灣裡公辦都更啟動招商 4.56公頃基地拚活化

台南市南區喜樹灣裡4.56公頃公有土地推動公辦都市更新，即日起公告招商至明年2月2日截止收件。南市都發局表示，基地位於第13期喜樹灣裡市地重劃區，規畫透過民間投資整體開發，並要求實施者回饋約150戶公營住宅、多功能複合使用場館及照顧者支持服務據點，盼打造兼具居住品質、休閒機能及公共服務的宜居環境。

都發局指出，公辦都更透過公私協力活化公有土地，除引進民間資金，也能藉由公益回饋增加公共服務設施，讓開發效益由市民共享；本案涵蓋3處住宅區街廓，土地全數為國有，早期作為儲備國宅用地，將採權利變換方式辦理都更。

都發局也說，該基地鄰近台17線、台17甲線及台86快速道路，並可串聯黃金海岸、萬年公園及灣裡休閒公園，具有濱海觀光及住宅開發條件，且本案實施者最高可適用1.5倍都市更新容積獎勵，但須依規定提供住宅及公共服務設施，盼透過整體開發改善南區居住環境，並帶動濱海地區發展。

都發局表示，本案自即日起公告招商，相關招商資格、評選方式、招商文件及申請程序等資訊，可至南市府都發局網站查詢，歡迎業界優質團隊參與都更，促進公有土地有效利用，共同打造台南濱海宜居新亮點。