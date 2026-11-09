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東北季風引濁水溪揚塵 估11日白天起改善

中央社／ 台北9日電

環境部發布新聞稿表示，今天受東北季風影響，彰化至雲嘉南地區發生揚塵，影響空氣品質；預計11日白天起風速逐漸減弱，空氣品質可望逐步改善。

根據環境部監測數據，雲嘉南部分地區今日上午風速達每秒8至10公尺，造成河川揚塵，下午1時麥寮站懸浮微粒（PM10）小時濃度達428微克/立方公尺（μg/m3），其後濃度已呈下降趨勢。

中央氣象署預測，明天中午前風速仍強，預估超過每秒11公尺，仍有機會再度發生揚塵；預計11日白天起風速逐漸減弱，空氣品質可望逐步改善。

環境部說明，針對揚塵應變，彰化縣環保局加強濁水溪北岸營建工地、逸散性污染源及露天燃燒巡查，清理北岸主要幹道及水防道路11.2公里，並通報台糖公司督促二林鎮農地巡查人員及承租人採取灑水或漫灌等抑塵措施，亦通知學校、幼兒園、護理及社福機構落實防護。

雲林縣環保局執行沿岸道路清理、洗街及現地巡查，並通知轄內學校、護理機構、衛生所及社福機構落實防護，同時要求公私場所配合減產降載，並加強防護宣導。

此外，水利署第四河川分署同步啟動49.2公里灑水線，並調度高揚程泵浦3台、霧砲車2台及灑水車9台，針對濁水溪沿岸防洪林帶、堤防越堤段、施工便道及高低灘地等區域，加強抑塵作業。

環境部提醒，於空氣品質不佳期間，民眾（尤其是敏感族群）應減少戶外活動，如需外出請配戴口罩。

東北季風 濁水溪 彰化 空氣品質 環境部

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