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劉建國全國六師後援會成立 張嘉郡市場掃街

中央社／ 雲林縣9日電

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天舉行「全國六師後援會」成立，他說，六師是他最大的靠山，未來他要成為雲林人的靠山；國民黨雲林縣長張嘉郡則到斗六市場掃街拜票，承諾延續重要建設。

劉建國今天舉行「全國六師後援會」成立大會，由衛福部前部長邱泰源擔任總召集人，集結全國醫師、牙醫師、中醫師、建築師、會計師及律師等六大專業領域代表，共同表達支持。劉建國說，六師是他最大的靠山！倘若他當選雲林縣長，也要成為雲林人的靠山！

邱泰源表示，與劉建國在立法院衛環委員會共事多年，親眼見證他在醫療政策、法案協調及地方建設上的努力。尤其國家高齡醫學暨健康福祉研究中心及臺大醫院雲林分院虎尾院區二期，都是劉建國鍥而不捨爭取的成果。

邱泰源強調，劉建國有能力整合不同專業、跨部會協調，更具備國際格局，是能夠帶領雲林向前的人才。

張嘉郡今天下午與斗六市長參選人黃尤美合體，2人到斗六黃昏市場掃街拜票，沿途攤商與採買民眾反應熱烈，紛紛熱情握手致意。張嘉郡期盼未來能和黃尤美攜手合作，延續斗六市的重要建設。

張嘉郡指出，斗六是雲林的首善之都，一直是縣政發展的重中之重。近年來，縣長張麗善已在斗六挹注逾百億元的建設經費，未來她要延續豐碩成果，更要全力帶動城市與產業的雙重升級，引領斗六大步邁向「農工商科技大城」。

張嘉郡 劉建國 後援

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