台南深化防災教育 2消防場館更新整建啟用

台南市政府結合民間資源完成防災教育館及消防史料館整建，今天舉行開幕暨捐贈儀式，台南市長黃偉哲表示，企業以行動投入社會公益，市府將持續推廣防災教育與保存消防文化。

黃偉哲致詞表示，消防工作仰賴人員專業與設備支持，台南消防人員持續精進訓練，表現獲中央消防署肯定。在設備方面，除市府編列經費，每年也有企業及民眾捐贈消防車、救護車，公私協力維護公共安全。

黃偉哲說，此次感謝3家企業以實際行動投入社會公益，讓兩座兼具教育與文化意義的場館以嶄新面貌服務市民。防災教育館運用科技與體驗，讓防災知識深植人心；消防史料館則保存台南消防發展重要軌跡，展現傳承與進步，也是公私協力回饋城市成果。

台南市消防局提供資料說明，本次整建結合民間資源，重新規劃防災教育館整體形象，更新視聽室設備與環境，建置119報案互動多媒體系統及觸控式互動展示設施；消防史料館則更新展示設備、建築模型展示空間及中庭環境，提升參訪體驗。

消防局指出，防災教育館源自與日本東京防災教育館交流學習構想，早期設施與展示文物亦獲民間資源支持；民國108年消防史料館開幕，將消防歷史文物移入保存展示；109年再建置「迷走幻想－安安的奇幻旅程」互動設施，此次整建延續更新成果，進一步導入數位科技。