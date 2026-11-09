穀乾癟、空包彈增加...雲林二期稻作減產 西螺農會提高收購價救農民

雲林二期稻作進入採收期，受極端氣候及薔琵颱風影響，稻穀出現乾癟、黑稻殼甚至空包彈等情形，西螺鎮農會統計，平均濕穀產量較近5年同期減少約2成，國民黨縣長候選人、立委張嘉郡除向農業部爭取稻農爭取延遲性災損補助，今到西螺鎮農會關心稻穀收購情形，並請求農會協助農民，西螺鎮農會允諾以優於市場行情的價格收購。

張嘉郡今到西螺農會關心稻穀收購情形，她表示，薔琵颱風強風襲擊雲林農田，部分農作物在颱風過後陸續出現延遲性災損，尤其當時正值稻米灌漿成熟關鍵期，造成稻穀不飽滿、空包彈增加，農民付出相同心血，收成卻明顯減少。

她指出，獲知農民受災情形後，已第一時間向農業部爭取，將稻米在內的雲林農作物全品項納入延遲性災損現金補助，希望中央正視農民實際受災情況，檢討災損認定及補助機制，不應讓第一線農民求助無門，她也感謝西螺鎮農會願意提高收購價格，與地方共同減輕農民負擔。

為減輕農民損失，西螺鎮農會今天以每百台斤濕穀1150元收購，較目前市場行情每百台斤1110至1130元高出20至40元，農

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，農會每年二期稻作預計收購約1.2萬公噸濕穀，今年因氣候影響產量減少，農會決定以優於市場行情的價格收購，預估將增加數百萬元以上成本，但希望在農民面臨歉收之際，先伸出援手，減輕生產壓力。

縣府農業處代理處長蔡耿宇表示，二期稻作剛進入收割期，已陸續接獲農民陳情出現空包彈、黑稻穀情形，因下周才大量收割，損失情形尚待確認。

至於稻米後市，西螺鎮農會碾米廠主任廖宗義表示，米商目前仍有一期稻作庫存，收購意願不高，預估後續價格大致持平。

雲林縣二期稻作傳出災損減產，國民黨縣長候選人、立委張嘉郡除向農業部爭取稻農爭取延遲性災損補助，今到西螺鎮農會關心稻穀收購情形，並請求農會協助農民，西螺鎮農會允諾以優於市場行情的價格收購。圖／張嘉郡競總提供

雲林縣二期稻作傳出災損減產，國民黨縣長候選人、立委張嘉郡除向農業部爭取稻農爭取延遲性災損補助，今到西螺鎮農會關心稻穀收購情形，並請求農會協助農民，西螺鎮農會允諾以優於市場行情的價格收購。圖／西螺鎮農會提供