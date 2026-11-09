陳澄波畫作變身兒童遊戲塔 嘉市湖子內兒24公園啟用滑梯成亮點

嘉義市湖子內再添特色公園！市政府推動湖子內社區公園綠地新建工程，首座兒24公園下午完工啟用，以嘉義畫家陳澄波經典畫作「嘉義街外（三）」為設計靈感，將傳統嘉義街屋意象變身為兒童遊戲塔，設置攀爬設施、空橋、迷宮及約4.2公尺高筒狀滑梯，讓孩子走進畫作玩遊戲，同時結合地景遊戲區、青銀體健設施及無障礙廁所，打造藝術、遊戲與休憩兼具的全齡共享公園。

這項工程以「Play for All，讓遊戲成為所有人的權利」為核心理念，從陳澄波7幅經典畫作汲取靈感，將嘉義城市街景、自然風光及生活意象轉化為主題遊戲場，讓藝術不再只是靜態欣賞，而是成為孩子可以親身體驗的遊戲世界。

兒24公園以「嘉義街外（三）」為主題，打造商店小屋遊戲塔，設有天空鑽管、搖晃空橋、橋下迷宮及約4.2公尺筒狀滑梯；地景遊戲區另設有彈跳床、消防搖搖車，並規劃青銀體健空間及友善廁所，兼顧不同年齡層及使用需求。

整體工程共規畫7處兒童遊戲場及6處綠化公園，除兒24公園已啟用，其餘12處公園綠地持續施工，預計明年3月完工。其他遊戲場將分別以「玉山遠眺」、「夏日街景」、「田園」、「嘉義蘭潭」、「嘉義街景」及「嘉義遊園地」等畫作為主題，融入大型攀爬網、滑步車場、雙軌溜索及榕樹滑梯等設施，打造各具特色的遊憩空間。

湖子內全區共規畫19處公園，總面積16.04公頃，分兩期推動。第一期5處公園綠地，面積13.09公頃；第二期規畫13處公園綠地及公42，合計14處、面積2.95公頃，逐步建構完整的公園綠地系統。

市長黃敏惠出席啟用典禮表示，湖子內區段徵收是嘉市區域發展重要核心，隨著生活機能逐步完善，吸引越來越多家庭進駐，人口從2019年1月至7月成長約30.9%。人口增加帶動公共設施需求，市府持續透過公園綠地建設，提升生活品質，兒24公園率先完工啟用，就是回應地方需求重要成果。

黃敏惠指出，公園不只是提供兒童遊戲、民眾休憩的場所，也是串聯在地文化、促進親子互動及鄰里交流的重要公共空間。兒24公園將陳澄波畫作融入遊戲設計，讓藝術走入日常，孩子可以在遊戲中探索成長，長輩也能使用體健設施，讓不同世代共享公共空間。

嘉義市湖子內再添特色公園！市政府推動湖子內社區公園綠地新建工程，首座兒24公園完工啟用，以嘉義畫家陳澄波經典畫作「嘉義街外（三）」為設計靈感，將傳統嘉義街屋意象變身為兒童遊戲塔。圖／嘉市府提供

嘉義市湖子內再添特色公園！市政府推動湖子內社區公園綠地新建工程，首座兒24公園完工啟用，以嘉義畫家陳澄波經典畫作「嘉義街外（三）」為設計靈感，將傳統嘉義街屋意象變身為兒童遊戲塔。圖／嘉市府提供

嘉義市湖子內再添特色公園！市政府推動湖子內社區公園綠地新建工程，首座兒24公園完工啟用，以嘉義畫家陳澄波經典畫作「嘉義街外（三）」為設計靈感，將傳統嘉義街屋意象變身為兒童遊戲塔。圖／嘉市府提供

嘉義市湖子內再添特色公園！市政府推動湖子內社區公園綠地新建工程，首座兒24公園完工啟用，以嘉義畫家陳澄波經典畫作「嘉義街外（三）」為設計靈感，將傳統嘉義街屋意象變身為兒童遊戲塔。圖／嘉市府提供

嘉義市湖子內再添特色公園！市政府推動湖子內社區公園綠地新建工程，首座兒24公園完工啟用，以嘉義畫家陳澄波經典畫作「嘉義街外（三）」為設計靈感，將傳統嘉義街屋意象變身為兒童遊戲塔。圖／嘉市府提供

嘉義市湖子內再添特色公園！市政府推動湖子內社區公園綠地新建工程，首座兒24公園完工啟用，以嘉義畫家陳澄波經典畫作「嘉義街外（三）」為設計靈感，將傳統嘉義街屋意象變身為兒童遊戲塔。圖／嘉市府提供

嘉義市湖子內再添特色公園！市政府推動湖子內社區公園綠地新建工程，首座兒24公園完工啟用，以嘉義畫家陳澄波經典畫作「嘉義街外（三）」為設計靈感，將傳統嘉義街屋意象變身為兒童遊戲塔。圖／嘉市府提供